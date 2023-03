MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Qué excelente noticia dieron a mediados de esta semana en donde Imagen Televisión trasmitirá juegos de las grandes ligas a partir del primero de abril y también estarán trasmitiendo en unos días el MUNDIAL de BÉISBOL a partir del 11 de marzo en donde MÉXICO jugará vs COLOMBIA, el día 12 vs EU, el 14 vs GRAN BRETAÑA, y el 15 vs CANADÁ… El jet set nacional se encuentra en ACAPULCO disfrutando del abierto mexicano de TENIS, por ahí presente DON OLEGARIO VAZQUEZ RAÑA, así como su yerno ROBERTO AHUED LOMELI; presente también ARTURO ELIAS AYUB con su familia y muchas personalidades más como CARLOS SLIM y familia; un éxito rotundo el abierto mexicano de tenis con todo y la cancelación de CARLOS ALCARAZ por lesión… En el fútbol mexicano arrancó la jornada 11 este viernes jugando NECAXA vs TIGRES, MAZATLÁN se enfrentó a CRUZ AZUL, y XOLOS recibieron al ATLAS; ayer hubo cuatro partidos, LEÓN se enfrentó a SAN LUIS, MONTERREY recibieron a JUAREZ, AMÉRICA se enfrentó al campeón PACHUCA, y CHIVAS con SANTOS de la LAGUNA; hoy domingo juegan PUMAS con PUEBLA y QUERÉTARO enfrentará al TOLUCA; todos los partidos y tu deporte favorito lo puedes disfrutar en el restaurante Namik… Es una realidad la remodelación del estadio PIRATA DE LA FUENTE, parece que harán estadio nuevo, o al menos eso es lo que apreciamos, sin dudarlo quedará muy bonito y digno de la afición veracruzana… Hubo importantes avances con el ÁGUILA DE VERACRUZ, en rueda de prensa los directivos anunciaron que habrá espectáculo en el BETO ÁVILA con motivo de los 120 años del equipo con mucha historia y tradición; un saludo a BERNARDO PASQUEL…

Me dio gusto saludar a un maestro del micrófono en el ámbito deportivo, con más de 50 años de experiencia narrando béisbol, y nos comentó una excelente propuesta para engrandecer, aprender y recordar a los cientos de beisbolistas veracruzanos que se han destacado en las ligas mayores, en la liga mexicana, en la del pacifico y en otras tantas de diferentes partes del mundo, el lugar sede de este salón de la FAMA del béisbol veracruzano podría ser en las instalaciones del IVD o el centro deportivo Leyes de Reforma, contando con el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales; sabemos que a nuestro presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le encanta el béisbol y sin dudarlo apoyará esta iniciativa, aprovechó para invitar a todos los que participan activamente en CARNAVAL, unirse y comenzar a buscar un espacio en donde puedan ser apreciados los trajes de ex reinas y ex reyes de nuestra fiesta, lugar donde el turismo y los propios veracruzanos conozcamos un poco más de la historia de nuestro CARNAVAL, el POLLO PÉREZ FRAGA creo lo puede lograr y pasar a la historia como el presidente que le dio un lugar digno al CARNAVAL; por cierto ya hay candidatas al reinado 2023, este año será elegida por un jurado altamente calificado, un acierto más del comité y del ayuntamiento que preside la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, Novillero Grill en MAR ADRIATICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra de ahí está Moichic renta de vestidos… HUGO MABARAK JIMÉNEZ un pequeñín que juega excelentemente al fútbol, es fanático del Barcelona, saludos a sus papis, abuelos y bisabuela…VALERIA CALVO MORTERA, una joven profesionista… Excelentes los pambazos de MAGUITO DE LOS SANTOS de Más Latina 96.5 FM…

Saludos a RAÚL e IVETTE VELÁZQUEZ DE SANSORES un feliz matrimonio veracruzano, saludos a su familia… Saludos para mis amigos BOBY y ALEJANDRA RIVERA DE VEYTIA, está disfrutando de su bebé… Muy felicitado el abogado y notario GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA por haber recibido reconocimiento por parte del Colegio de Abogados en VERACRUZ… Múltiples despedidas de soltera para ANA LORENA RUIZ ZURITA, se casa con su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, saludos a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, tienen todo preparado para este gran acontecimiento… Preciosa de Sevillana MACARENA MORANDO VELÁZQUEZ, heredera de PABLO y VANESSA VELÁZQUEZ DE MORANDO… Abrió Lonchería Paris de GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, ya vienen las tortas del abuelo… KIRA GARCÍA FERNÁNDEZ guapísima desde el Medio Oriente… Kebagrill comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… Feliz matrimonio lo forman MANOLO y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ PARDAVILA, saludos a sus herederos, son muy amigos de RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO… El popular PANKY presente en los CHOCHOLAZOS en compañía de su amigo PANCHITO ARIAS, Cónsul de España en esta región, saludos especiales para el cónsul general de ESPAÑA MANUEL HERNÁNDEZ RUIGOMEZ, realizando excelente trabajo al frente de la institución… REBECA ARÉVALO REVA despampanante, saludos a su heredera ZARITA… AÍDA LARA DE GUEVARA en festejo en compañía de EDITH LECOURTOIS, saludos a MARIO GUEVARA… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO estuvieron en VERACRUZ en los XV años de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, saludos al periodista español ALBERTO PELÁEZ… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Un éxito la noche de Museo en el Museo Naval MÉXICO, gracias por las atenciones del capitán de fragata FIDENCIO GÓMEZ AZAMAR…

Vienen eventos importantes con motivo del día internacional de la mujer… Los cumpleañeros de hoy son GABRIEL ROMANO RAMOS, DAVID OSORIO, IVETTE MORALES, ADRIANA HUERTA, GUADALUPE MORA, GIOVANNA PORTILLO, DINA MARÍA RUIZ, el popular CHAMPPY, DANY BANDERAS, ANA MARTHA CAMARGO PANES y PAMELA LÓPEZ DE FRANCO; mañana EVITA ÁVILA, GLADYS RIOS, ANILÚ CARRASCO, ELEANO HERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO DELFÍN, FERNANDO JIMÉNEZ VÁZQUEZ, JANIA MURILLO, LUPITA ISLAS, GUSTAVO PAYÁN y MARÍA ELENA RIVERA DE MARIZ; el martes GELI VENTA SUÁREZ, FRANCISCO MONSALVO, RAFAEL MARTÍNEZ, YESICA SÁNCHEZ, LETY MONTES, BENITO REQUEJO, TAMARA HERCE GIL y LAURA VALDOVINOS, a todos muchas felicidades… Saludos para HÉCTOR, CLAUDIA y NORMA MAROÑO LÓPEZ… RODOLFO DE LA GARZA entregó anillo de compromiso a MARIAN MALPICA BADA, desde aquí los felicitamos y enhorabuena para FELILLO y ÁNGELES BADA DE MALPICA… Este 19 de mayo la banda MS de JORGE LIZÁRRAGA en su vigésimo aniversario, el evento será a las 21 horas en el estadio BETO ÁVILA… Un éxito la exposición itinerante el TÚNEL de la PAZ en el Museo Naval MÉXICO estará hasta el 25 de marzo… ELON MUSK si invertirá en Nuevo León, el más feliz el gobernador SAMUEL GARCÍA de movimiento ciudadano… Con desayuno en el Gran Café de La Parroquia festejó su cumpleaños MARIOLA GIL LASTRA DE RUIZ, estuvieron presentes su mami PILAR LASTRA BARQUÍN con su heredero GERARDO GIL LASTRA, saludos a MARCELITA, un gusto saludar a ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN y MARY PAZ LASTRA DE GARCÍA, llegó en compañía de su heredera ANDREA GARCÍA LASTRA… Un gusto saludar a BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE en compañía de su hijo BALTAZAR PAZOS GÓMEZ y PEPITO KURI PAZOS, destacado abogado veracruzano… Este 16 de marzo tremendo pachangón en La Casona recordando los mejores momentos retros, ahí festejaremos el cumpleaños de PAUL PIMENTEL, por cierto él y su esposa PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL fueron excelentes anfitriones en la reunión de los mier de puro, hubo comida libanesa, presentes los JULIOS ALCAZAR, el capitán y el dr., también DANY CARBALLAL, JOSÉ MANUEL CAMIÑA y quien esto escribe… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…