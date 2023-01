En un live en Facebook, La influencer Yeri MUA, reveló con lágrimas en los ojos que fue víctima de violencia por parte de su ex pareja, Brian Villegas “Paponas”.

Esto luego de que Paponas escribiera tuits con indirectas en su contra y atacara a sus amigos.

“Puras cuentas nuevas y falsas, jaja hoy toca hablar de un tema que no muchos saben en live 😘 ya me canse!! Ya soporte mucha mamada, ni ustedes se creen su película falsa de felicidad si no ya ni me mencionaras”, escribió Paponas.

“Espero que en tu live hables del 17 de octubre del 2021 cuando me golpeaste enfrente de tu mamá, de tu hermana y de Ileana, y de su esposo, y al otro día te perdone por que estabas muy borracho”, replicó Yeri MUA.

Yeri MUA denuncia a Paponas por violencia; iniciará proceso legal

Más tarde en un video en directo Paponas agregó: “Por que no vives tu vida, aunque es ficticia”.

Harta de la situación, la influencer decidió contar su historia de abuso en un en vivo, acusando a “Paponas” de haberla golpeado, humillado e incluso de haberse burlado de sus intentos de suicido.

“Era horrible, claro que me quería matar, tu eras la persona que estaba para mi y constantemente te burlabas y me humillabas, como no me iba a querer matar”, expresó.

“Eres un asco, nunca te voy a perdonar”, sentenció.

Yeri MUA dijo que tiene pruebas de la violencia que sufrió durante su relación con Villegas, entre ellos unos mensajes en los que Paponas acepta haberla agredido físicamente.

Por su parte, Brian Villegas, le pidió que si sufrió maltrato que muestre las pruebas y denuncie.

Por lo que Yeri MUA anunció que iniciará el proceso legal en contra de “Paponas”.

Que saque pruebas dice, pero no conversaciones, SABE perfectamente lo que tengo en mis manos y tiene que mentir a la cámara para querer quedar como el bueno — tu bratz favorita (@yerimua) January 12, 2023

Estás acostumbrada a que todos te tengan miedo en redes, YO NO, si quedó mal ya no puedo quedar peor, pero no viviré toda mi vida con tu hostigamiento, si sufriste maltratado denuncia y muestra las pruebas no metas gente que tú misma me contaste cosas que los van a perjudicar🤫 — Brian Villegas (@_BrianVillegas) January 12, 2023

