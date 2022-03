“Amo ser jarocha”, Yeri Mua quiere promover a Veracruz internacionalmente

La candidata a Reina del Carnaval de Veracruz 2021, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, aseguró que, de conseguir la corona, hará un “alboroto”, es decir, hará de esta festividad un carnaval muy alegre, armando un muy buen evento, promoviendo las bellezas y riquezas de este puerto a escala internacional y representando muy bien al pueblo veracruzano.

“Mi expectativa como reina es hacer un alboroto, yo quiero que el Carnaval de Veracruz sea como es bien conocido: un carnaval alegre, contento, desmadroso (sic) vulgarmente conocido, pero así somos los jarochos, nos encanta la fiesta, el desmadre (sic), el traqueteo, entonces, eso es lo que yo espero como reina, armar una muy buena fiesta, representar muy bien a mi gente.”

Previo a recibir su certificado de registro este lunes en las oficinas del comité del carnaval, el cual tendrá efecto del 1 al 5 de julio de este año en esta ciudad, la famosa influencer jarocha, explicó que su distintivo será azul, ya que refleja al mar de Veracruz y define su personalidad rebelde como las olas del mar.

Por su parte, cuestionada sobre las expresiones de rechazo y comentarios negativos hacia su persona, la beauty blogger respondió que este tipo de actitudes siempre se presentarán, sin embargo, aseguró que “mientras más ladren los perros es porque más vas avanzando”, por lo que, si la gente habla bien o mal, no tiene la menor importancia, toda vez que todo ello es publicidad.

“Y yo estoy muy feliz, yo puedo lidiar con el “hate”, ya lo he lidiado durante tantos años, entonces, hay gente que me rechaza, pero yo soy segura de mí misma y también me quedo con la gente que me ama y que me apoya”, externó la también modelo.

También te puede interesar:

Yo sí represento a Veracruz porque amo ser jarocha

De la misma manera, Yeri Mua aclaró que fue malinterpretado su mensaje en torno a que no representa a los veracruzanos que usan chanclas y aseguró que, quienes la juzgan es porque no vieron su video completo, pues contrario a lo que se dice, ella sí representa a Veracruz porque ama ser jarocha.

“El que se lo tomó a mal fue porque no se tomó el tiempo de ver el video completo. Está en vivo en mi página de facebook: Yeri Mua. Lo que en realidad dije fue que sí, que yo me visto muy raro y que no represento a los veracruzanos en mi manera de vestir porque yo soy una persona muy extraña cuando me visto, me pongo botas extrañas y todo esto, sin embargo, yo siento que sí represento a Veracruz porque soy nacida en Veracruz, porque amo ser jarocha y porque tengo talento”, afirmó la candidata.

La “Bratz jarocha” manifestó que, muestra de ello, es que siempre habla y pone en alto el nombre de Veracruz cuando ha asistido a expos de belleza y todo el equipo que la asiste es veracruzano y se asegura de que así lo sea y la han acompañado en sitios como: Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y siempre trato de poner en alto a mi ciudad, así que es un desprestigio hacia mi persona, todas esas cosas que están poniendo, pero no importa, la gente que quiera apoyarme lo va a hacer”, finalizó la influencer.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen