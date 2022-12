Los reyes del Carnaval de Veracruz 2022, Yeri Cruz “Yeri Mua I” y Bryan Samir Cruz Villegas “Paponas”, protagonizaron otro escándalo en un antro de la ciudad de Boca del Río, el cual terminó en una pelea en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Brian Samir Cruz Villegas, Yeri MUA y sus amigos Alexia, Aarón Mercury, “Diego Gudi” y “el padrino” de Yeri MUA coincidieron en el antro “PH Nightclub” la noche del jueves.

“Paponas” publicó un video en sus redes sociales donde cuenta que se encontraba en ese lugar cuando llegaron Yeri Mua y sus amigos; relató que se acercó para intentar saludarla, pero fue agredido por Aarón Mercury.

Sin embargo, Yeri MUA y sus amigos publicaron que fue Brian Samir Cruz Villegas quien intentó agredir a su ex, lo que rechazó “Paponas” y aseguró que los videos del antro contienen la verdad de los hechos.

Protagonizan Yeri MUA y Paponas otro escándalo que termina en pelea afuera de un antro

Te puede interesar:

Fans de Yeri MUA publicaron videos de la pelea que se suscitó afuera del antro, donde se observa que incluso meseros participaron en la riña.

Además, los seguidores de Yeri Cruz compartieron fotografías de “Diego Gudi”, donde se le observa con el rostro ensangrentado, ya que recibió un botellazo durante la pelea.

Aarón Mercury subió un video donde dio a conocer que resultó con un dedo lesionado y dio su versión de los hechos: “Brian, el ex de Yeri MUA, intentó agredirla, bueno, la agredió y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados, yo tengo el pulgar roto, o sea, vas con alguien que sabe que no se sabe defender y ahí sí eres muy valiente”.

“Créanme que ya estoy harto, ya no puedo aguantar más, ya realmente hoy ya fue un nivel que ya no aguanto, realmente ya no sé qué hacer, lo único que les puedo decir es que mañana van a salir muchos videos y se van a dar cuenta de lo que este vato cara de (…) está diciendo porque realmente lo que está diciendo sabe que es mentira, sabe que no es verdad”, dijo Brian Samir Cruz Villegas en un video, donde además muestra golpes que recibió en la cabeza y el rostro.

“Si tu ex te acosa en PH, el antro te dará la espalda y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti (…) Grupo PH veracruz no apoya a las mujeres (…) Me costo demasiado salir de ahí pero hoy ya no estoy dispuesta a tener miedo”, publicó Yeri MUA.

Por otra parte, usuarios de las redes sociales criticaron al antro “PH Nightclub” con mensajes como: “”Encubridores y agresores!!!! Violentan mujeres!”, “pésimo lugar los meseros y el gerente agreden mujeres”, “Nunca vayan, es el peor lugar. Merece clausura”.

Cabe mencionar que el colectivo Las brujas del mar se solidarizó con la reina del carnaval: “Todo nuestro apoyo a @yerimua, absolutamente nada justifica una agresión y @_BrianVillegas ha tenido comportamientos violentos en reiteradas ocasiones. Desde no dejarla tener amigos hasta lo que pasó anoche. No es un hecho aislado, es un cúmulo de violencia en pareja normalizado”.

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ