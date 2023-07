Un éxito total el Torneo de Padel El Dictamen Open.

Javier Tello/El Dictamen.

Todo un éxito resultó la primera edición del Torneo de Padel El Dictamen Open, el cual dio inicio el pasado jueves y finalizó de manera espectacular este domingo 2 de julio con la premiación de los ganadores de todas las categorías, y la entrega de sus respectivos trofeos de manos de Alberto Villarello Ahued gerente general de el periódico El Dictamen, el Decano de la Prensa Nacional, y organizador del magno evento.

Agradecer de igual manera a Agustín Aguilar Coach y Árbitro Principal del Evento, por su gran profesionalismo y dedicación para realizar todos los partidos de manera ordenada y sin retrasos.

Acompañado por César Morfín Rodríguez dueño y director general del Sporting Padel Club Veracruz, sede del torneo, en una gran fiesta deportiva que tuvo como cierre una rifa de regalos de los patrocinadores, consistentes en bebidas de calidad, tarjetas de regalo, mochilas y un buen número de palas de padel de prestigiadas marcas.

El Dictamen Open contó con una participación récord de 270 jugadores provenientes de distintos municipios del estado y de otros estados como Puebla, Ciudad de México, Yucatán, Chiapas, entre otros, resultando ganadores de la máxima categoría , la Open, la dupla formada por Erik Calderón de la Barca Castillo de Veracruz y Bruno Alfaro originario de Argentina.

Ambos padelistas se mostraron contentos por el triunfo obtenido y hablaron sobre el torneo, Erik Calderón comentó, ”La verdad este torneo no se podía haber realizado sin todos los patrocinadores, principalmente El Dictamen, agradezco a la gente del Sporting Padel Club Veracruz, que todo el staff fue grandioso, en todo momento nos apoyaron en tener un juego más cómodo , nos dieron todo, y la verdad nadamás que agradecerles, a todos en todo, y sobretodo a mi pareja que es un tremendo jugador y persona la verdad, que me encantaría volver a jugar con él pero por el momento tiene otros planes”, señaló.

Agregó, además que el nivel competitivo fue alto y resaltó que eso es lo que le hace falta a Veracruz en estos momentos, que venga gente de fuera para elevar el nivel de juego, destacó que el ambiente fue excelente en El Dictamen Open donde todo mundo dijo, estuvo disfrutando, divirtiéndose y compitiendo al mejor nivel.

Por su parte Bruno Alfaro externó lo siguiente, “Primero que nada agradecer a Miguel que fue quien tuvo la iniciativa de invitarme para poder yo conocer este hermoso Veracruz que me ha tratado de maravilla, gracias a él por aceptar la invitación de jugar conmigo en Proam, a Erik que también me invitó para jugar el Open y que luchó conmigo punto a punto, muy agradecido con él que tiene mucho para dar, gracias también a toda la gente de Veracruz que me trató muy bien, es difícil a veces jugar fuera de casa, estamos a miles de kilómetros, soy de Argentina, así que vengo a enseñar en Tuxtla Gutiérrez, dando clases y enseñando y aportando mi granito de arena en este deporte que viene creciendo y México le viene apostando muchísimo”.

Añadió que Veracruz tiene un Padel muy bueno y reiteró su deseo de que este deporte siga creciendo y que dijo, es muy amigable pero también muy competitivo, pero dentro de todo muy familiar, que es lo que destaca a este deporte.

Finalmente ambos agradecieron a la gente por sus atenciones y apoyo en todo.

Los ganadores del Torneo de Padel El Dictamen Open fueron los siguientes :

Categoría Femenil campeonas Paty Aburto y Sofía González, y subcampeonas Debra González y Pamela Rivera.

Categoría Open campeones Bruno Alfaro y Erick Calderón, y subcampeones Erik Martínez y Francisco Suárez.

Categoría Proam campeones Juan Pablo Castillo y Alexander Espinoza, y subcampeones Juan Carlos Sucarrats y Mauricio García.

Primera Fuerza campeones Javier Carro y Jesús Amezcua, y subcampeones Fernando Márquez y Erik Calderón.

Segunda Fuerza campeones Ernesto Reséndiz y Remigio Ortiz, y subcampeones César Morfín y Valdemar Hernández.

Tercera Fuerza campeones Emiliano Guzmán y Marcelo Barranca, y subcampeones Jean Pierre Pagesy y Gerardo Carrillo.

Cuarta fuerza campeones Mauricio Gómez y Pablo Ferrari, y subcampeones Ramón Gancedo y Juan Carlos Zamorano.

