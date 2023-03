Se juega la jornada 11 en la Quinta Etapa.

El LEF Eric Sánchez dio a conocer los partidos que se disputarán este sábado 25 de marzo, en la cancha de fut sala de la Quinta Etapa.

Fútbol de Barrio (negro) vs Fénix (rojo) a la 1pm, Federal Uno (Blanco) vs Chocolatitos (amarillo), (12pm), Ranger (rojo) vs Deportivo FC (blanco)(2pm), Madrileños (azul) vs Anexados (negro), a las (3pm)-

Porto FC (azul) vs Chocolatitos (verde), a las (4pm), Real Veracruz (rojo) vs Pache (blanco), a las (5pm), Ranger (rojo) vs independiente (blanco), a las seis de la tarde; Atlético Quinta (azul) Pache (blanco) (7pm).

