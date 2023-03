Sho-Time, la maravilla deportiva.

Estoy convencido que Shohei Ohtani es el mejor deportista del mundo.

Lo que planteo es un concepto complicado dado que implica agrupar disciplinas muy diferentes y variadas, pero nadie es tan bueno en todo como lo es él. Y me encantó que ganara el Clásico Mundial de Béisbol porque, hasta que se vaya a otro equipo más competitivo, está destinado a no ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

El nacido en la Prefectura de Iwate es un grandísimo lanzador, tremendo bateador y habilidoso jardinero. Prueba de esto es que en la temporada 2022 de la MLB terminó en los cinco mejores de la Liga Americana tanto en jonrones como en ponches. También, en la última edición del Clásico Mundial, en el que coronó, fue reconocido como el mejor pitcher y bateador designado del torneo. Además, Jugador Más Valioso.

Es un total unicornio del mundo deportivo. Estamos hablando de un sujeto que compite en una liga que fue fundada hace ciento veinte años y nunca se había visto algo igual. Incluso compararlo con lo de Babe Ruth, pese a seguir siendo el máximo referente histórico del Rey de los Deportes, ya quedó atrás; a la edad de Shohei, el Bambino ya se había retirado de la lomita.

Lo de Ohtani es como si Jalen Hurts no tomara descanso y en el turno de la defensiva jugara al nivel de Aaron Donald. O si Karim Benzema pudiera alternar la central al nivel de Kim-Min Jae. Es descomunal. No es que jugar todos los aspectos de la pelota lo haga el mejor del mundo deportivo, lo sobresaliente está en que es excelente en cada uno de ellos; no mediocre, promedio ni apenas bueno. Es excelente.

Es el personaje protagonista de un anime que tiene todo el guion a su favor.

En el último out de la final del mundo, se enfrentaba a Mike Trout, su compañero en los Ángeles de Los Ángeles y también uno de los mejores peloteros que hay en el planeta, y lo ponchó tras llegar a la cuenta máxima. Final heroico. Es que ni se puede explicar. Podrían hacer una serie sobre esto y los guionistas no tendrían trabajo, porque el libreto ya se escribió.

Sería una pena que Shohei no coseche más logros en Las Mayores. Me haría mucho sentido que, con el inactivo mercado invernal que tuvieron los Dodgers y el término de la relación contractual del japonés al finalizar la temporada 2023, Ohtani tome el tren y se empiece a vestir de azul. Los mejores jugadores tienen que jugar en los mejores equipos y aspirar a ganar campeonatos cada temporada.

Y algo me queda claro, no estamos listos para ver lo que serán las nuevas cifras salariales del hombre más espectacular que tienen los parques de pelota. Seguramente cuando firme de nuevo, lo hará por una cantidad insólita en el béisbol.

