MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección Mexicana ganó 2 a 0 a su similar de SURINAM y ahora jugará vs JAMAICA hoy a las 17 horas en el estadio Azteca en la copa de las naciones… Estamos a menos de un mes para que inicie el béisbol de la liga mexicana, el ÁGUILA jugará vs TOROS de TIJUANA, ya están saliendo los boletos a la venta, no se quede afuera y participe en estos 120 años del ÁGUILA de VERACRUZ… Los cuartos de final de la UEFA Champions league se jugarán el 11 y 12 de abril y el regreso el 18 y 19 de abril el REAL MADRID vs CHELSEA, el BENFICA se enfrentará al internacional de MILÁN, el BAYERN MÚNICH vs el MANCHESTER CITY y el MILÁN vs el NAPOLI, así la Champions 2022-2023, de aquí saldrán 4 semifinalistas… El CANELO peleará el 6 de mayo en Guadalajara… AMÉRICA vs SANTOS empataron a 0 goles, INGLATERRA le gana 2 a 1 a ITALIA en la fecha FIFA; todos tus deportes favoritos lo podrás ver en las pantallas panorámicas del restaurante Namik y comer delicioso; hay evento este 31 de marzo y 1 de abril con la presencia de destacados cheffs en una velada denominada CDMX a la veracruzana, no te lo puedes perder, habrá bailables y mucha música… Nuestro amigo el regidor sexto del ayuntamiento porteño SEBASTIÁN CANO fue víctima de un atentado que ya denunció ante la autoridad correspondiente… ALI ARIZA FERNÁNDEZ, de nuestra dorada juventud…

Ali Ariza Fernández, (guapísima)…

Alejandro Cossio y Marcela Illana de Cossio, (matrimonio)…

Javier Cañedo Salinas, Javier Cañedo González y Javier Cañedo Nieto, (tres generaciones)…

Erik y Marisol De La Miyar de Porres, (de fiesta)…

Un feliz matrimonio lo forman ALEJANDRO y MARCELA ILLANA DE COSSIO… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill en Mar Adriatico esquina COSTA VERDE, y muy cerca está Moichic renta de vestidos… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ enamoradísimo de ADRIANA AGUDELO, radican en Cancún, Quintana Roo, saludos a JAVO CAÑEDO NIETO, así como a su heredero JAVIER CAÑEDO SALINAS, tres generaciones presentes en los CHOCHOLAZOS… Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en Boca del Río… ERIK y MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, feliz matrimonio, saludos a sus herederos… Ayer se realizó la noche de museo dedicada al comodoro CARLOS CASTILLO BRETÓN, hubo un sin número de actividades, así como bailables y espectáculo, felicidades al CAP. FIDENCIO GÓMEZ AZAMAR, director del Museo Naval México… REGINA LAMBERT, joven de San Rafael Veracruz muy emprendedora… Disfrutó vacaciones el matrimonio formado por el cordobés ALEJANDRO CARÚS y CARLA GONZÁLEZ DE CARÚS, saludos a sus padres… En el restaurante Río de la Plata buffets miércoles y domingos… Hace 29 años fue el asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO, descanse en paz… Listo el operativo de Semana Santa para esta zona conurbada…. Ayer comimos en el restaurante Miramate en un evento organizado por SUSA OGANDO DE CAMIÑA, a beneficio de los más necesitados, saludos a DON ELIGIO CAMIÑA, su heredero ALBERTO CAMIÑA está por la madre patria y su hermano JOSÉ MANUEL y su esposa FERNANDA AARUN DE CAMIÑA disfrutaron de la CDMX en compañía de su heredera ALENA CAMIÑA AARUN… Siguen las subastas en donde piezas arqueológicas son vendidas en Francia, todas de mucha antigüedad robadas en nuestro país…

Regina Lambert, (veracruzana)…

Alejandro y Carla González de Carús, (matrimonio)…

Alberto y Claudia Domínguez de Ramírez, (vacaciones)…

Saludos a ALBERTO y CLAUDIA DOMÍNGUEZ DE RAMÍREZ, a DON CARLOS RAMÍREZ DIARTE, feliz con su nieto ALBERTO RAMÍREZ DOMINGUEZ… JUAN CARLOS MARQUÍNEZ FERNÁNDEZ y MARIANA ÁVILA DE MARQUÍNEZ, anfitriones en reciente evento del puro, auxiliados por su heredero JUAN CARLOS MARQUÍNEZ ÁVILA, comimos delicioso, por ahí FERNANDO LÓPEZ TURRENT felizmente casado con CAROLINA ORTIZ DE LÓPEZ, presente también DANIEL CARBALLAL, así como PAUL PIMENTEL y JULIO ALCAZAR REYES, que cumplió 33 años de feliz matrimonio con su esposa FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, excelente carácter de ambos; comimos con ellos en Querrevé, por cierto, muy bien mi esposa JACQUELINE y quien esto escribe, la pasamos de maravilla en un atardecer típico de esta zona conurbada y disfrutamos de las atenciones de buenos amigos, aprovecho para agradecer a SANTIAGO GUTIÉRREZ sus detalles… Volviendo con la reunión del puro todo excelente, la próxima el anfitrión será TAVITO SOUSA RODRÍGUEZ, excelente fumador de puro… CLAUDINE THOMAS MEUNIER siempre guapísima y recorriendo puntos estratégicos de nuestro país, saludos a su familia…. NATALIA FERREIRA BUENO, una joven odontóloga muy amiga de ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ, soberana del Carnaval de VERACRUZ en el año 2004… CUMBRE TAJÍN desarrollándose sin contratiempos, hoy culminará con mucho éxito… PEPE e ILEANA CAPELLINI DE MONTINI, soberana del Carnaval de Veracruz en 1984, saludos a sus herederos PEPE y ANTONELLA MONTINI CAPELLINI… Comida libanesa en Kebagrill de plaza del Sol al 2293087986, comida mediterránea en Al Bahía en plaza El Dorado… Los cumpleañeros de hoy son LIZ AGUILAR, JORGE QUINTAS, JOSÉ OLIVERES, JUAN CARLOS HERRERA, HAZZEL MARABOTO, DR. ANTONIO NAYEN, NURY PIMENTEL y TUGGY AUBRY; mañana lo cumplirán MARÍA FERNANDA MARÍN, MARÍA JOSÉ OCEJO, LUPITA FERREL, GIOVANNI BULBARELA, LINDA DÍAZ, PACO HOYOS, XIADIANI QUIJANO, MAYA LEÓN y MARIO GORDILLO; pasado mañana YOJA GALLARDO, ANDREA LORENA, MARY CARMEN SANTALUZ, ROSY LAJUD SERUR, TAMARA FERNÁNDEZ, SUSANA CORONEL, DANIEL AGUILAR, IVÁN MANGE y GERARDO GÓMEZ, a todos muchas felicidades…

Pepe e Ileana Capellini de Montini con Antonella y Pepe Montini Capellini, (familia)…

Rosario Sousa Rodríguez, (jarocha)…

Claudine Thomas Meunier, (distinguida)…

Natalia Ferreira Bueno, (profesionista)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de Ricardo olmos y síganme en @NACHOCHOLNEW… MESSI llegó a 800 goles en su carrera… PATY LOBEIRA DE YUNES muy bien calificada a nivel nacional por su buen trabajo al frente del ayuntamiento porteño… Le mandamos saludos a DON ROBERTO DE UNANUE, destacado agente aduanal, un gustazo platicar y convivir con él en reciente comida… Saludos a MANUEL ALONSO, estaba en compañía de PABLO MORALES y LUIS ABELLA… MAGUITO RODAL GÓMEZ sigue triunfando en la capital del país… Muy felicitada por su cumpleaños JUDITH GÓMEZ ALCÁNTARA, lo festejó en familia, gracias por el pastel… CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA tiempísimo de no verla, saludos a su esposo RAFAEL ZÁRRAGA, así como a sus herederas… Estuvo por este puerto ROSENDO GUTIÉRREZ, ex funcionario de alto nivel en la CDMX, una persona sencilla e inteligente, lo atendió muy bien JOSÉ MANUEL URRETA… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, un político veracruzano de tiempo completo… ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, un funcionario de alto nivel con muchas posibilidades de la sucesión presidencial… Siguen las quejas contra las arbitrariedades de la procuraduría del MEDIO AMBIENTE, la ciudadanía ya está cansada de tanto abuso… Women Secret abre en unos días en Plaza Andamar enhorabuena para MÓNICA RUIZ… Este miércoles se entregará el reconocimiento a TELEVER, Televisa Veracruz por sus 40 años de informar y entretener a los veracruzanos, el evento será en la sala de cabildos y estará presidida por la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, saludos a su esposo MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, gracias a NACHO REYNA CARRERA, director de la empresa, por la invitación… Miles y miles de quejas en contra de la influencer veracruzana conocida como YERIMUA por el mal uso de sus redes sociales, la ciudadanía está molesta con su lenguaje y acciones que utiliza, si eso realmente molesta a los cibernautas hay soluciones fáciles, con solo dejar de seguirla y bloquearla con eso evitarían leer o escuchar lo grotesco con que se dirige a la gente en general, la ex Reina del Carnaval de Veracruz está bajando rápidamente su popularidad, que tristeza para ella, cuando la conocí me pude percatar que YERIMUA no es así, es una joven normal que se transforma cuando está trasmitiendo o haciendo uso de su red social, ojalá y recapacite por el bien de ella… 60 años cumplió la diócesis de VERACRUZ, recordamos con mucho cariño a monseñor GUADALUPE PADILLA y LOZANO, saludos para el obispo de esta diócesis CARLOS BRISEÑO ARCH, así como al obispo emérito monseñor LUIS FELIPE GALLARDO MARTIN DEL CAMPO, estuvo presente el Nuncio Apostólico del Vaticano en nuestro país, JOSEPH SPITERI… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…