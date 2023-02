Luego de que el abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, intentara forzar a Jesús El Rey Zambada para que mencionara que había entregado sobornos para la campaña presidencial de López Obrador, el mandatario nacional acusó al defensor de calumniador y farsante y expresó que el Rey Zambada es más derecho que él, por negar los hechos.

Fue este martes durante el contrainterrogatorio, cuando la defensa de García Luna le preguntó a El Rey Zambada si recordaba que había entregado un monto de 7 millones de dólares para una campaña de López Obrador, a lo que éste apuntó que no y ante la insistencia del litigante, dijo que no iba a afirmar algo que no era cierto.

Rey Zambada es más derecho que el abogado de García Luna: AMLO

Ante esto, el presidente López Obrador, declaró esta mañana en conferencia matutina, que es más derecho el Rey Zambada que el abogado de García Luna, pues agregó que éste último, es parte de la red que protege a los “delincuentes de cuello blanco”.

“Si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país”, expresó.

Finalmente, aseguró que en su gobierno no son mafiosos, corruptos y no reciben sobornos de nadie.

