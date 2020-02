Chapodiputada y “El Rey” Zambada en libertad, así lo indica el sistema de la Oficina Federal de Prisión (FBO).

Además de Jorge Miltón, todos testigos contra El Chapo Guzmán, en su juicio en los Estados Unidos.

Joaquín Guzmán Loera, se encuentra detenido por diversos cargos, además de tener una condena de cadena perpetua en la Unión Americana.

La Oficina Federal de Prisión, a través de página oficial, señala que ya no se encuentran bajo su custodia, aunque se desconoce la fecha de su liberación.

Cabe destacar, que el testimonio de Jesús Zambada, también facilitó la investigación en contra del exsecretario de seguridad pública del México, Genaro García Luna.

El exfuncionario federal, actualmente se encuentra detenido, en espera de su juicio.

En cuanto a la exdiputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, ella también testifico contra del Chapo, además de mantener una relación sentimental con el líder de la delincuencia.

How about Lucero Sanchez-Lopez, Chapo's mistress, who broke down on the witness stand in tears?

She's no longer in prison either, BOP says. (Release date: unknown.)

The last her case file said was that a status report was due in 9/2019. Nothing was ever publicly filed. pic.twitter.com/OsWCjhlbcA

— Alan Feuer (@alanfeuer) February 15, 2020