Cohete Starship de SpaceX explota tras su lanzamiento

El cohete Starship de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, explotó en el aire dos minutos después de su lanzamiento.

Se trata de la nave más grande y poderosa jamás construida, con 120 metros de longitud y capacidad de más de 150 toneladas.

SpaceX pretendía realizar el primer lanzamiento de Starship el lunes, pero fue pospuesto debido a un fallo de congelamiento.

El objetivo del supercohete era llevar tripulación a la luna y marte.

Sobre la explosión, SpaceX expresó que la prueba de hoy los ayudará a mejorar la confiabilidad de la nave y felicitó a todo el equipo por este primer lanzamiento.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK