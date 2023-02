La compañía internacional de chocolates Hershey’s escogió a la fotoperiodista veracruzana, Victoria Razo, como una de las imágenes de las nuevas envolturas que se encuentran disponibles a la venta por la campaña “Her For She”.

La joven de apenas 26 años de edad ya ha representado a México en el Latin American Photo Festival que se realiza anualmente en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, donde en 2021 presentó su trabajo “Resilient”.

La veracruzana compartió un mensaje en sus redes sociales donde se congratulaba de haber sido escogida en compañía de otras 10 mujeres mexicanas.

Hershey’s escoge a fotógrafa veracruzana en campaña “Her For She”

“Les comparto con mucha emoción que HERSHEY’S me invitó este año a formar parte del movimiento #HerForShe, el cual busca dar visibilidad y reconocer mujeres mexicanas que a través de su labor ayudan a otras mujeres. Este año somos 11 mujeres que Hershey’s eligió, todas nos desarrollamos en diferentes ramas pero nos une un mismo propósito. 💜”, publicó.

Las mujeres seleccionadas son (cuenta en redes sociales): @marielhawley, @ximbomb, @holasoyvioletta, @gigi_martinez_gracida, @womerang, @sofi_hidalgoe, @lacolmenadelabuelo, @tonitavquez, @grupomurlota, @sinibi.jipe, @_victoriarazo.

La jarocha agregó en su publicación, “tú también puedes sumarte al movimiento Her for She y poner en el reflector a esa mujer extraordinaria que a través de su labor apoya a más mujeres. Ingresa a www.herforshe.mx y cuéntanos su historia”.

El sabor donde puedes encontrar la imagen de la veracruzana Victoria Razo es Cookies and Cream, y ya está a la venta en cadenas de supermercados de México.

Por Alejandro Ávila

