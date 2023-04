Reportan como desaparecido a Drake Bell

La estrella de Nickelodeon Drake Bell ha sido reportado como desaparecido y las autoridades temen por su seguridad, informó la cadena de televisión TMZ.

A Drake se le vio por última vez el miércoles a las 9 de la noche cuando iba a bordo de su vehículo un VMW gris, cerca de la escuela secundaria de Mainland.

La policía de Daytona Beach pide información sobre su paradero.

Cabe recordar que en los últimos años el músico y actor ha estado envuelto en una serie de polémicas por conductas inapropiadas con menores.

Drake Bell has been reported missing, and cops are deeply concerned for his well-being. https://t.co/V7mFimEUSp