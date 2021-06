El cantante y actor estadounidense Drake Bell, conocido por su protagónico en la serie “Drake & Josh”, fue arrestado en la ciudad de Ohio en Estados Unidos, por presuntos delitos contra menores de edad.

La noticia fue dada a conocer por TMZ, indicando que los hechos tuvieron lugar el 1 de Diciembre del 2017. Esto tras ofrecer un concierto en un club de la ciudad de Ohio.

De acuerdo a los testimonios, Drake Bell habría sido parte de una conversación inapropiada con una menor de edad. Dicha conversación se convirtió en una de tipo sexual.

Reportes aseguran que el cantante fue detenido y llevado a la dependencia gubernamental correspondiente. Una vez allí, él se declaró inocente y se le fijó una fianza de 2 mil 500 dólares.

Además, el histrión de 34 años recibió una orden de restricción para no tener contacto con las presuntas víctimas, y deberá volver a la corte el 23 de junio.

Drake Bell y su historial ante la Ley

Esta no es la primera vez que Drake Bell se enfrenta a la ley. En 2020 su ex pareja Melissa Lingafelt, conocida en internet como Jimi Ono, utilizó su cuenta de Tiktok para denunciar a la ex estrella infantil Nickelodeon.

En los clips compartidos narró los abusos físicos de los que fue víctima a manos de Drake desde el 2016 al 2019.

“Cuando comencé a salir con Drake tenía 16 años y era educada en casa; me mudé con él, estaba cantando y fue hasta un año después que el abuso verbal inició”, agregó.

“Me di cuenta que el abuso no es algo que todas las mujeres tienen que pasar”, dijo para concluir su testimonio.

