El tatuador reconocido por sus seguidores gracias a los diseños de arte sobre la piel también es muralista, pintor y dueño de 90 Miles Tattoo Studio, un estudio que es catalogado como uno de los cinco mejores en Miami. Alejandro Gonzalez Rodriguez –o Alec como lo conocen sus clientes– piensa que los tatuajes tienen el poder de conectar a las personas y recordarles esa humanidad compartida.

Con más de 15 años en la industria del tatuaje, el cubano de nacimiento ha labrado su camino como un prometedor profesional que ha demostrado su talento en diseños de realismo y una técnica de uso de la luz y la sombra que permite que su trabajo tenga un acabado suave y sin costuras. ¿El resultado final? Un trabajo que es casi imposible de detectar como un tatuaje.

Alejandro González Rodríguez tiene más de 15 años en la industria del tatuaje.

En la actualidad Alejandro González Rodríguez se mantiene como artista residente en su estudio y continúa ganando conocimientos sobre diversas técnicas en la industria del tatuaje. A pesar de que se ha vuelto reconocido mayormente por su técnica del realismo, en los últimos años el cubanoamericano ha incluido técnicas que le permiten agregar más textura, personalidad y carácter a sus tatuajes.

Una de estas técnicas es conocida como pepper shading o sombreado de pimienta, un método con el cual el tatuador crea un sombreado que asemeja a la pimienta esparcida. Esta técnica está compuesta por pequeños puntos que crean la ilusión de sombreado y es algo que se ha vuelto popular recientemente.

Alejandro González Rodríguez: la relación entre los tatuajes y la pimienta

Para dominar esta técnica se requiere de una máquina configurada a la velocidad correcta, agujas de revestimiento pequeñas, profundidad ideal de la aguja en la piel y mover las manos correctamente. Una vez que se han evaluado estos factores, con el movimiento no se obtendrá una línea continua, sino pequeños puntos que se tendrán que cepillar suavemente.

En vista de que es un sombreado más rápido que cualquier otra técnica, es un método que puede ser difícil de lograr al principio. Sin embargo, el sombreado pimienta se ha convertido en el estilo distintivo de Alejandro Gonzalez Rodriguez y es parte de lo que lo destaca entre otros tatuadores en la industria.

Gonzalez menciona que disfruta de hacer tatuajes en color o en blanco y negro. “Aunque últimamente me he inclinado más al blanco y negro, me gusta mucho como se trabaja las luces en ese estilo”, indica el tatuador.

Teniendo aspiraciones de seguir creciendo profesionalmente y perfeccionar su técnica, el cubanoamericano anunció recientemente que hará una pequeña gira de 6 meses donde visitará varias ciudades y países para realizar sesiones como invitado en otros estudios y promocionará su arte a mayor escala. Asimismo, podrá seguir aprendiendo de los mejores tatuadores de nivel mundial.

Este talentoso y dedicado tatuador ya ha estado dejando una impresión duradera entre sus clientes, pero Alejandro González Rodríguez planea continuar empujando los límites de su arte mientras también busca opciones para vincular la pintura y los tatuajes.

