Sergio Ramos está en la mira del Al-Nassr.

Tras fichar a Cristiano Ronaldo, quieren dar otro golpe de autoridad y adquirir a Sergio Ramos, quien pertenece al PSG.

En España aseguran que su próximo objetivo es fichar a Sergio Ramos, quien coincidió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero ahora jugarían juntos en Arabia.

Ramos de momento es parte del PSG, club en el que no ha podido brillar como se esperaba, pues luego de que dejó al Real Madrid se creía que destacaría en Francia, pero la realidad es que las lesiones y otros motivos le han restado protagonismo.

Según información de ‘Marca’ y ‘Sport’, el Al-Nassr quiere fichar a otro bombazo para este 2023, por lo que su opción A es el defensa español del PSG, pero no se daría en el mercado invernal.

El cuadro árabe quiere tener a Sergio Ramos en su plantilla, por lo que estarían dispuestos a ofrecerle un contrato millonario, aunque no del calibre del de Cristiano, pero no quieren pagar por el fichaje, así que sólo llegaría si no renueva con el PSG.

El español tiene contrato hasta verano próximo, por lo que a partir de este mes de enero ya podría firmar un preacuerdo con Al-Nassr, si así lo desea, y llegar gratis al equipo en junio, pero de momento no ha ocurrido.

La intención del equipo árabe sería que el mundo comience a voltear a Medio Oriente y volver la Liga Profesional Saudí un torneo cada vez más llamativo y competitivo, por lo que estos movimientos ayudarían a que lo logren.

Finalmente, PSG ya disputó su primer partido del 2023, en contra del Lens, donde Sergio Ramos fue titular y jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar la derrota de su club por 3-1.

