Guillermo Ochoa debuta con Salernitana en amistoso.

Sin embargo, Salernitana ganó 2-1. El arquero mexicano de 37 años arrancó con el pie derecho su actividad en Italia

El club de la Serie A se enfrentó al Gelbison de la Serie C, donde el arquero mexicano permitió su primer gol con esta camiseta. Esto fue a través de un penal que anotó Francesco Uliano.

Por su parte, Salernitana se impuso en el marcador con doblete de Krzystof Piatek para dejar todo por 2-1.

Guillermo Ochoa llegó a este club en busca de mantener su nivel e incluso incrementarlo, pues tiene el deseo de llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Ochoa llegó libre al Salernitana de la Serie A. Esto después de culminar su contrato con el América de la Liga MX, con lo que llegó gratis para jugar en Italia.

Con ello le espera otro gran reto en Europa, después de pasar por equipos como el Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja.

Este 2023 llega con un contrato que tiene una vigencia de 6 meses con la posibilidad de una extensión. Sin duda, esto dependerá del rendimiento del Salernitana en la Serie A.

Actualmente se ubican en la posición 12 del campeonato y a pesar de no estar en puestos europeos, por lo menos no tienen que preocuparse, de momento, por el descenso.

Próximos partidos del Salernitana

Salernitana vs AC Milan – Serie A – 4 de Enero de 2023

Salernitana vs Torino – Serie A – 8 de Enero de 2023

Atalanta vs Salernitana – Serie A – 15 de Enero de 2023

Salernitana vs Napoli – Serie A – 21 de Enero de 2023

Lecce vs Salernitana – Serie A – 27 de Enero de 2023.

