Scarlett Camberos se va de México por acoso digital.

América anuncia que se va del club y negocia transferencia a Angel City.

La jugadora y su familia decidieron solicitar su baja del conjunto azulcrema y América anunció que la jugadora del equipo femenil Scarlett Camberos ha decidido dejar al club debido al acoso digital de la que fue víctima durante los últimos meses.

América se encuentra en negociaciones con Angel City, club de la NWSL con el cual tienen una alianza deportiva, para completar la transferencia de la delantera.

Mediante un comunicado, el equipo azulcrema lamentó la decisión de Camberos y sus seres queridos e indicó que pese a los esfuerzos legales realizados en conjunto con la jugadora, en México no existe la legislación necesaria para proteger a las personas de este tipo de violencia.

Realizó la denuncia el 14 de febrero en sus redes sociales, misma que el Club América y la Liga MX Femenil respaldaron y condenaran los hechos. Después se giró una orden de restricción y posteriormente una orden de aprehensión; el sujeto logró ser detenido pero quedó en libertad después de 36 horas.

La seleccionada mexicana ha permanecido en Los Ángeles, California con su familia, pues teme por su seguridad. Hace una semana Ángel Villacampa fue cuestionando por la situación de Camberos a lo que el DT águila contestó: “La echamos de menos, pero es un tema personal, necesita su tiempo, necesita su descanso y es cuestión de tiempo nada más”.

Camberos ya había denunciado ser víctima de acoso, ya que en julio del año pasado denunció a través de su cuenta oficial de Twitter la creación de cuentas falsas y que la seguían a su casa:” Ya no soporto más todas las cuentas falsas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa, Acosando NO ESTÁ BIEN”.

📝 | Comunicado Oficial: 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬 pic.twitter.com/OIQ2h7KvRa — Club América Femenil (@AmericaFemenil) March 21, 2023

“Agradezco inmensamente todo el apoyo brindado por el club durante esta difícil situación – abogados, proteccón, asesoría entre otros- pero sobre todo las muchísimas muestras de cariño y de solidaridad del Cuerpo técnico, compañeros y aficionados del América Femenil. Deseo de todo corazón que las cosas cambien en México para que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que me tocó a mí”, palabras de Scarlett Camberos.

América indicó que continuará el proceso legal en contra del agresor de Scarlett Camberos y exhortó a las autoridades a revisar el marco normativo en contra de la violencia y acoso digital, pues “es inadmisible que después de meses de acoso probado, las agresiones sigan impunes”.

