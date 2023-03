Arozarena en el equipo ideal del Clásico Mundial.

También Patrick Sandoval: Los dos mexicanos fueron seleccionados junto a figuras como Shohei Ohtani, Mike Trout y Javier Báez, entre otros.

Los mexicanos Randy Arozarena y Patrick Sandoval fueron seleccionados en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol, el cual terminó con victoria de Japón sobre Estados Unidos.

El jardinero Arozarena fue el gran líder del conjunto mexicano con sus grandes jugadas a lo largo del torneo en la defensiva y la ofensiva, compartiendo los jardines en este equipo ideal junto al japonés Masataka Yoshida y al estadounidense Mike Trout.

Halcones UV arranca con el pie derecho

Triunfan María José Barragán y Francisco Solorza

Por su parte, entre los lanzadores, Sandoval, que se lució en la lomilla, fue elegido en una terna junto al japonés Shohei Ohtani, MVP del torneo, y el cubano Miguel Romero.

El resto del equipo lo conforman el receptor Salvador Perez (Venezuela), el primera base Yu Chang (China Taipei), el segunda base Javier Báez (Puerto Rico), el tercera base Yoán Moncada (Cuba) y el paracortos Trea Turner (EE.UU.).

EQUIPO IDEAL DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2023:

C: Salvador Perez (Venezuela).

1B: Yu Chang (Chinese Taipei)

2B: Javier Báez (Puerto Rico).

3B: Yoán Moncada (Cuba).

SS: Trea Turner (USA).

OF: Randy Arozarena (Mexico), Masataka Yoshida (Japan) and Mike Trout (USA).

DH: Shohei Ohtani (Japan).

P: Shohei Ohtani (Japan), Patrick Sandoval (Mexico), Miguel Romero (Cuba).

Arozarena en el equipo ideal del Clásico Mundial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ