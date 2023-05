Roberto Matosas: Fallar vs Fracasar.

Si bien no todos son fanáticos de los deportes, los deportes innegablemente pueden ofrecernos valiosas lecciones para la vida y el liderazgo.

Un buen ejemplo ocurrió la semana pasada durante los playoffs de baloncesto de la NBA. Los Milwaukee Bucks, que tenían el mejor récord de la liga, sufrieron una sorprendente y rotunda derrota en la primera ronda de la postemporada.

Quizás el momento más resonante de la serie llegó después de que terminó, durante una conferencia de prensa con la estrella de los Bucks Giannis Antetokounmpo. Un periodista le preguntó a Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, si consideraba que la temporada fue un fracaso. Su respuesta frustrada pero conmovedora rápidamente se volvió viral.

Aquí hay algunos fragmentos de lo que le dijo al periodista.

“¿Obtienes un ascenso cada año en tu trabajo? [El reportero responde que no] No, ¿verdad? Entonces, cada año que trabajas es un fracaso, ¿sí o no? No. Cada año trabajas, trabajas hacia algo, hacia una meta. No es un fracaso; Son pasos hacia el éxito. Siempre hay pasos para ello”.

“No hay fracaso en los deportes. Hay días buenos, días malos. Algunos días puedes tener éxito, otros días no. Algunos días es tu turno, otros días no es tu turno. Y de eso se trata el deporte. No siempre se gana. A veces otras personas ganan. Y este año alguien más va a ganar, así de simple”.

“Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo?”

Aunque no hizo esta distinción directamente, creo que Antetokounmpo estaba diferenciando entre los conceptos de fallar y fracaso. Si bien estos dos términos están estrechamente relacionados, tienen una distinción significativa.

En la vida, fallamos repetidamente, ya sea que perdamos un juego que solo puede tener un ganador, no alcancemos un objetivo personal o no cumplamos con las expectativas de un jefe o cliente. Famosamente, Thomas Edison no pudo crear una bombilla de larga duración más de 1000 veces antes de tener éxito. Es a través de estos casos de fracaso que aprendemos de los errores, ajustamos nuestro enfoque y volvemos mejor y más fuertes la próxima vez.

El fracaso es diferente de fallar. El fracaso viene cuando dejamos de intentarlo después de fallar; es cuando no nos levantamos y seguimos trabajando hacia nuestros objetivos. El fracaso también es cuando cedemos al miedo y la duda, y usamos eso como una excusa para ni siquiera aparecer la próxima vez.

Uno de los mayores problemas con nuestro sistema educativo y el estilo de crianza prevaleciente hoy en día es que no enseñamos o modelamos para los niños que está bien y es normal fallar. Tratamos el fracaso como algo que hay que evitar a toda costa, incluso cuando las apuestas son objetivamente bajas, como debería ser para cualquier niño en cualquier esfuerzo que no sea de vida o muerte.

Esta búsqueda incesante de la perfección hace que muchos niños sientan legítimamente que sus esperanzas y sueños se hacen añicos si no logran formar un equipo deportivo u obtener una sola B en una clase que realmente no les interesa.

Paradójicamente, este miedo a fallar es probablemente la mayor causa de fracaso real cuando estos mismos niños entran en el mundo real y enfrentan la inevitable adversidad que trae la vida. Como señala Antetokounmpo, cada temporada de la vida tiene ganadores y perdedores. Sin embargo, así como ganar un día no significa que seguirás teniendo éxito para siempre, fracasar no te convierte en un fracaso. Los únicos fracasos verdaderos son sufridos por las personas que se dan por vencidas tan pronto como algo se pone difícil o después de quedarse cortos en su primer intento.

Si habla con alguien en la cima de su campo, se apresurarán a compartir cómo el fracaso fortaleció su resolución y cómo sus muchas deficiencias fueron críticas para su éxito final.

El mejor consejo de Antetokounmpo de su discurso de dos minutos, que les animo a ver, también podría haber sido el más simple: “No siempre se gana. A veces otras personas ganan”.

Necesitamos recordar abrazar las lecciones que provienen del fracaso, mientras que al mismo tiempo usamos esas experiencias como oportunidades para crecer y mejorar. Esfuérzate por el progreso, no por la perfección.

Cita de la semana:

“Nunca pierdo. O gano o aprendo”. – Nelson Mandela

Fuente: Robert Glazer, mayo 2023.

