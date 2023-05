El empresario veracruzano, Fidel Kuri, aseguró que secuestraron su franquicia de los Tiburones Rojos.

En exclusiva para el canal de David Faitelson “Off the Récord” de la plataforma YouTube, Fidel Kuri habló sobre el proceso judicial que atravesó recientemente, que lo llevó a prisión en septiembre de 2021.

El propietario del extinto equipo de Fútbol, y emblemático para los habitantes del Puerto de Veracruz, los Tiburones Rojos, detalló “Me lo robaron me secuestraron mi franquicia. Además no es de los Tiburones es de los Reboceros de la Piedad. Que me investiguen donde están las tres franquicias que según vendieron de los Tiburones Rojos, como la que apareció ahorita en Tampico. La mía es de Reboceros de la Piedad, llegó sin deudas. Y de pronto empiezan a cobrar cuentas que no son mías”.

Puesto que señala a personajes como Alejandro Irarragorri de grupo Orlegi, y al ex presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla de estar detrás de la acusación en su contra.

El fraude del que se le acusó, ascendía presuntamente a 139 millones de pesos.

Fidel Kuri asegura que le “secuestraron” la franquicia de Tiburones Rojos

Y aunque tiene un “breve” lapso fuera del fútbol, su familia le ha pedido a Fidel Kuri el alejarse de este deporte. Sin embargo, el político pretende regresarle al pueblo jarocho su tan querido equipo.

“Por necio, soy una persona necia tengo mis ideas, yo tengo que dejarle a Veracruz su equipo, en cuanto le deje su equipo a Veracruz me retiro”, sentenció el empresario.

Hay que recordar que el 5 de diciembre, del 2019, la Federación Mexicana de Fútbol pidió la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz.

