Rebaño Chivas Veracruz, con semestre de triunfos.

En la Categoría Sub 5 se adjudicaron liga, copa y campeonísimo de la Finca Jr.

En la Categoría Sub 13 refrendaron el título internacional de Escuelas Chivas.

Cierra Rebaño Chivas Veracruz un semestre brillante de triunfos y títulos en competencias locales incluso de índole internacional, lo cual la posiciona como la mejor escuela de futbol para quienes buscan incursionar en el apasionante mundo del balompié.

La Escuela Rebaño Chivas Veracruz dejó atrás el primer semestre de este 2023 marcando huella en las ligas y competencias donde ha tomado parte, destacando de manera preponderante en las categorías Sub 5, Sub 9 y Sub 13, ésta última brillando con luz propia a nivel internacional.

El transitar, de la mano de entrenadores altamente calificados y personal administrativo, ha sido el siguiente.

Categoría Sub 5

En esta categoría, Rebaño Chivas Veracruz robó todos los reflectores al obtener el título de liga, título de copa y por consecuencia lógica el de campeonísimo en la Liga de la Finca Jr.

Asimismo, este mismo grupo se alista para tomar parte de la Copa Franja en la ciudad de Puebla, del 19 al 25 de julio.

Sin duda una generación de grandes prospectos que de mantener el paso firme de disciplina, seguro que dará mucho de qué hablar a mediano y a largo plazo.

Categoría Sub 7

El equipo Rebaño Chivas Veracruz obtuvo el tercer lugar de liga de la Finca Jr. Y se prepara para participar en la Copa Franja del 19 al 25 de julio próximo.

Categoría Sub 9

En esta categoría, Rebaño Chivas Veracruz alcanzó el subcampeonato de liga de la Finca Jr., mejor conocida como Recopa.

Mientras que en la Súper Liga que se juega en la Unidad Deportiva Valentín Ruíz Obregón logró la tercera posición en la Copa.

Categoría Infantil “A”

En esta categoría, Rebaño Chivas Veracruz culminó su participación en semifinales de la Finca Jr., mientras que en la Liga Municipal de Boca del Río pelea el título al ubicarse en la segunda posición general, al tiempo que mantiene competencia en la Liga Oropeza.

Categoría Sub 13

En la Categoría Sub 13, Rebaño Chivas Veracruz tuvo sin duda los mejores dividendos de la organización, el bicampeonato del Torneo Internacional de Escuelas Chivas en Guadalajara, Jalisco, así como títulos de liga y copa, en la Finca Jr., y Liga Oropeza respectivamente.

Además del subcampeonato de Liga Nacional, al culminar segundo del torneo regular

Asimismo la organización se encuentra viva en sus aspiraciones de ganar el título de liga de la Roberto Oropeza González.

Categoría Sub 15

En esta categoría, Rebaño Chivas estará jugando liguilla para buscar títulos tanto en la Liga Municipal de Boca del Río, como en la Finca Jr.

Categoría Sub 17

Actualmente el Rebaño Chivas Veracruz de esta categoría está disputando la liguilla de la Liga Municipal de Boca del Río, donde el equipo se ubicó entre los mejores 8 del torneo.

UN VERANO A TODO REBAÑO

La organización Rebaño Chivas Veracruz abre la invitación para el Curso de Verano que está a la vuelta de la esquina y que se denominará “Un verano a todo Rebaño”.

Lo que se oferta en este curso es el trabajo de metodología del club Deportivo Guadalajara; trabajos de tecnificación en base a la edad; partidos de preparación; y actividades recreativas.

Asimismo, la administración de Rebaño Chivas Veracruz informa de sus inscripciones permanentes para integrarse a la escuela al contacto

229 933 3259 y Rebaño Chivas Veracruz (Facebook) y Escuelachivasveracruz (Instagram).

La Escuela Rebaño Chivas Veracruz trabaja en el Complejo Deportivo La Primavera, en el campo #2, de lunes a jueves de 5:00 a 6:30 pm.

