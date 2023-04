Liga Pirata Fuente con Toros Veracruz.

Este viernes en el Estadio Beto Ávila se enfrentan Toros Veracruz vs Perote, dentro de la tercera jornada de la Liga Profesional de Futbol.

Como atracción especial ocho equipos de la Liga Formativa de Futbol Luis Pirata Fuente, en un hecho inédito, jugarán cuatro partidos preliminares.

Enfrentándose Atlas vs Rebaño Chivas, Deportivo Palenque vs Leones Norte, Atlas Rojo vs Tiburones Vistamar del Famoso Juan Cuacuas. Rebaño Chivas Azul vs La Moderna del “Negro” Ángel Flores.

Estos duelos prometen y todos los partidos estarán siendo observados por el Presidente de La Liga Antonio De La Fuente, el Director Deportivo Fernando “Pipo” Blanco y el Asesor Pedro “Chino” Sanoja.

Liga Pirata Fuente con Toros Veracruz.

