Intensa actividad para Veracruz en Macro Regionales.

Tenis de mesa en Yucatán, Luchas asociadas y softball en Oaxaca; Boxeo en Hidalgo; Futbol en Quintana Roo; Voleibol de playa en Tlaxcala; Del 30 al 2 de abril.

Aproximadamente más de doscientos atletas veracruzanos tendrán cita en los Macro Regionales 2023 esta semana en distintas disciplinas, competiciones que darán boletos directo a los juegos Nacionales CONADE 2023.

El macro regional de tenis de mesa se llevará a cabo en Yucatán dentro de las instalaciones del Poliforum Zamna, donde reunirá atletas de las categorías sub 15, sub 19 y sub 21 en cada rama:

DELGACIÓN TENIS DE MESA

Roberta Hernández Ramírez – Sub 15 Femenil

Evelin Silva Cruz – Sub 15 Femenil

Camila Haro Lara – Sub 15 Femenil

Daniela Hernández Torres – Sub 15 Femenil

Ilan Lima Ortega – Sub 15 Varonil

Oliver De la Torre Pérez – Sub 15 Varonil

Santiago Bolaños Galicia – Sub 15 Varonil

Emilio Pedrero Lara – Sub 15 Varonil

Natalia Domínguez Olivares Sub 19 Femenil

Tenis de Mesa.

Ana Elizabeth Valencia Balderas – Sub 19 Femenil

Marí José Hernández Parra – Sub 19 Femenil

María José Álvarez García – Sub 19 Femenil

Rogelio Castro Hernández – Sub 19 Varonil

Rodrigo Ballester Lince – Sub 19 Varonil

Erick Gael Olano Cruz – Sub 19 Varonil

Erik Juárez Fierro – Sub 19 Varonil

Ariana Flores Coronel – Sub 21 Femenil

Yahaira Vázquez Lezama – Sub 21 Femenil

Yolotzin Hernández Matías – Sub 21 Femenil

Aline Michelle Luna Solorzano – Sub 21 Femenil

Hugo Armando Rivera Cadena – Sub 21 Varonil

Carlos Rubén Hermida Quijano – Sub 21 Varonil

Cesar Alejandro Cruz Olano – Sub 21 Varonil

Alexandro Torres Hernández – Sub 21 Varonil

Dicha delegación va al frente de los entrenadores, Andrea Fernández, Sergio Antonio Cárdenas, Juan Antonio Gutiérrez, Juan Fernández, Levi Báez, Oscar Rivera y la delegada Gwendolyne Salazar.

Lista delegación veracruzana de tenis de mesa

Luto en tiro con arco mexicano; muere Carlos Vaca

El Macro regional de luchas asociadas se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca, donde la delegación Veracruzana se estará midiendo ante las entidades pertenecientes a la zona C, conformadas por, el anfitrión Oaxaca, Campeche, Chiapas, Hidalgo; I.M.S.S., Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, U.N.A.M. y Yucatán

DELEGACIÓN DE LUCHAS ASOCIADAS

Leilany Yaneth San Gabriel Osorio – Femenil Libre Juvenil

Daniela Trujillo Hernández – Femenil Libre Juvenil

Laura Amairani San Gabriel Osorio – Femenil Libre Juvenil

Mareza Regina Utrera Soto – Femenil Libre Juvenil

Laura Evelin Quintero Ramírez – Femenil Libre Juvenil

Leslie Yuleni Martínez Rivas – Femenil Libre Cadete

Luchas

José Francisco Cortés Hernández – Juvenil Grecorromana

Omar Yair Espinosa González – Juvenil Grecorromano

Ignacio Baruch León González – Juvenil Grecorromano

Jimmy Yoloatzin Contreras Guzmán – Juvenil Grecorromano

Luis Ángel Soto Cosme – Juvenil grecorromana

Oscar Aguilar Godos – Juvenil grecorromana

Juan Rafael Hernández Montaño – Juvenil grecorromana

Tamariz Hernández Esdras Danyael – Cadete Grecorromano

Jovani Elier Bonilla Ascensión – Cadete Grecorromano

Genaro Alexander Fuentes Tepetla – Escolar Grecorromano

13. Giovanni Nahúm Fuentes Tepetla – Cadete Grecorromano

Ángel Alejandro Herrera López – Cadete Grecorromano

Axel De Jesús Roa Hernández – Escolar Grecorromano

Danna Monserrat Triano Sánchez – Escolar Libre

Dayana Guadalupe Martínez Soto – Escolar libre

Eyrá Ghilian Vellver Velázquez – Escolar libre

Milagros Amairany Landa García – Escolar libre

Miguel Ángel Libreros López – Escolar grecorromana

Daniel Ulises Aguilar Velázquez – Escolar libre

Ulises Cruz Gabriel Escolar – Escolar libre

Jassiel Dorantes Monge Escolar – Escolar libre

Luis Ángel Ramírez Morales – Escolar libre

Getzury Daleth Ortiz Duran – Escolar libre

Arturo Iván Hernández Rodríguez – Escolar grecorromana

Víctor Hugo Hernández Rodríguez – Escolar grecorromana

Maximiliano Hernández Jorge – Escolar libre

Leonardo Xavier Campos Báez – Escolar grecorromana

Oscar Rafael Cabrera Panzo – Escolar libre

Samary de la Cruz – Escolar libre

Andrés Hernández Hernández – Escolar libre

Kevin Cruz Silva Contreras – Escolar grecorromana

David Alejandro Aguilar Velázquez – Cadete libre

Diego Vicente García Ricci – Cadete grecorromana

Luis Daniel Méndez Trujillo – Cadete libre

Alejandro Licona Ortiz – Cadete grecorromana

Andy Manuel Vázquez Martínez – Cadete libre

Citlali Castillo Ruiz – Cadete libre

Santiago de Jesús Iglesias Paredes – Cadete libre

Krystal Itzel Pérez Ramírez – Cadete libre

Marco Antonio Rodríguez Martínez – Cadete libre

Joshua Fernando Hernández Salazar – Cadete libre

Diana Karen García Arieta – Juvenil libre

Daniela Ameyalli Landa García – Juvenil libre

Alan Fernando Aquino Morales Juvenil libre

Luis Ángel Soto Cosme – Juvenil grecorromana

Luis Fernando Soto Cosme – Juvenil libre

Karla Arlet Ramírez Ortega – Juvenil libre

Oscar Aguilar Godos – Juvenil grecorromana

Juan Rafael Hernández Montaño – Juvenil grecorromana

María Fernanda Aguilar Quintero – Juvenil libre

Pedro Fragoso Cerón – Juvenil libre

Esta delegación va comandada por sus entrenadores, Viana García, Belén Olovares, Belén Godos, María del Rosario Ávila, Paulino Martínez, Óscar Aguilar, Jovani Asunción, Raúl Pérez, Efraín Linares, el árbitro Raúl Pucheta y su delegado, Gabriel Ángel Quijano Pucheta.

Mientras tanto, el macro regional de Boxeo reunirá 31 atletas veracruzanos dentro de las categorías 2006-2005 en las dos ramas y 2008-2007 en la rama varonil, que buscaran su boleto a los juegos nacionales CONADE, dicho macro regional se llevara a cabo en Hidalgo.

DELGACIÓN DE BOXEO

CATEGORIA: 2008 – 2007 Juvenil Varonil

ALDAHIR ORTIZ – ALV

DIEGO ROMO – ZON

CRISTOPHER RAMOS – CORD

ARMANDO OSORIO – BOC

ANGEL MONTIEL – XAL

Box

CRISTOPHER ROMERO – ORI

RICARDO HERNANDEZ – ZON

RAUL ARRIAGA – POZ

JOSMAR SORIANO – XAL

DAVID REYES – BOC

MANUEL RAMIREZ – BOC

FERNANDO AZUARA – POZ

JAIME PORTELA – ALV

CATEGORIA: 2006 – 2005 JUVENIL FEMENIL

DANNA MARTINEZ – XAL

EMILY XOCHICALE – ZON

LYLU BELTRAN – COR

CAMILA MENDOZA – ALV

MARIANA GAONA – TUX

CATEGORIA: 2006 – 2005 JUVENIL VARONIL

JONATHAN RANGEL – TEM

IKER CARRILLO – VER

JONATHAN BALTAZAR – TLI

MIGUEL GABRIEL – PER

MANUEL LAZARO – VER

ANGEL CRESCENCIO – COR

JOSE ORTEGA – TUX

JESUS LARA – ORI

PEDRO GUEVARA – PER

IAN MENDEZ – TUX

JOSE VIVEROS – TUX

JOSE VALENCIA – ALV

ANGEL RAMOS – COR

la delegación antes mencionada va comandada por su delegada Profa. Leonor Vásquez Lemus, los entrenadores, Carlos Niño Álvarez, Edgar Sánchez, Ronaldinho Rosas, Arturo valencia, José Romo, Juan David González, Iván Santos y los jueces, Raymundo Zamora, Lino Téllez, Julio Cruz, Roberto Diaz.

El Volibol de Playa se celebrará en Tlaxcala y tendrá la participación de las categorías Juvenil Menor 16-17 años (2007-2006), Juvenil Mayor 18-19 años (2004-2005) y Juvenil Superior (2003-2002) en las dos ramas, quienes buscaran representar a Veracruz y ganar su pase a los juegos nacionales CONADE 2023, la delegacion va de la mano de la delegada Graciela del Carmen Méndez Báez, y los entrenadores, Edgar Sanchez, David Torres, Rogelio Gasca, Daniel Torres, Erick Díaz y José Cortés.

DELEGACIÓN VOLEIBOL DE PLAYA

Categoría 2002-2003 Juvenil Superior varonil

Roberto Olvera Azua

Gabino Hernández Guzmán

José Manuel Sepúlveda Cortes (suplente)

Categoría 2002-2003 Juvenil Superior femenil

Mara Madelyn Alcántara Rubalcaba

Danna Yatziri Tejeda Martínez

María José Hernández Jiménez (suplente)

Categoría 2004-2005 Juvenil mayor varonil

Naim Kalel Aiza Carranco

Christian Gustavo Tejeda Martinez

Categoria 2004-2005 Juvenil mayor femenil

Giselle Eunice Chay Alvarez

Vanessa Anaid Ventura Torres

Silvana Romina Ventura Torres (suplente)

Categoría 2006-2007 Juvenil Menor varonil

José Ignacio Méndez Solís

Braulio del Ángel Saavedra Rueda

Ángel Daniel Valenciano Monroy (suplente)

Categoría 2006-2007 Juvenil Menor femenil

Claudia Stephanie Morales Hernández

Maria Fernanda Galindo Delgado

Lizbeth Margarita Lendeche García (suplente)

En el futbol asociación rama femenil su respectivo Macro se celebrará en tierras quintanarroenses, los días del 30 marzo al 2 de abril, las competiciones tendrán la participación de las categorías sub 15 y sub 17.

DELEGACÍON FUTBOL FEMENIL

Categoría femenil sub 15

Daniela Vazquez

Suri Beltran

Maria Estrada

Ingrid Olmos

Regina Lozano

Carla Paredes

Nataly Gallardo

Fut femenil

Renata Hernandez

Dasha Cordoba

Avril Hernandez

Carla Hernandez

Zoe Hernandez

America Nuñez

Yaretzi Sarai

Fernando Fernandez (entrenador)

Laura Hernandez (entrenador)

Categoría femenil sub 17

Isabela Díaz

Azul Gonzalez

Romina Castro

Alexa Rodriguez

Ximena Escutia

Pamela Carmona

Valeria Ortega

Shiantick Uscanga

Shiantal Uscanga

Maeli Dominguez

Arantxa Villaverde

Regina Enriquez

Maritza Palma

Abigail Moreno

Claudia Martinez

Lorean Rangel

Sara Cortés

Marely Gomez

Maria Ferrer (entrenador)

Carlos Zarate (entrenador)

Rugby

Finalmente, el softball, su regional se jugará en Oaxaca, donde las delegaciones veracruzanas en las categorías 2006-2004 en ambas ramas y la categoría 2007-2008 se tendrán que medir ante las entidades que representan la zona C conformadas por, Campeche, Chiapas, Hidalgo, I.M.S.S., el anfitrión Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, U.N.A.M y Yucatán en busca de un boleto a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

DELEGACIÓN SOFTBALL

Categoría 2004-2006 varonil

Edgar Martínez

Gael Girón

Elías Pérez

Javier Olvera

Tomás Ávila

Víctor Zurita

Fernando Gómez

Joel Fernández

Alexander Hernández

Erick Naranjo

Saul Correa

Arturo Rebollo

Ángel Chávez

Francisco Espinoza

Ángel Rodríguez

Omar Cadena

Categoría 2004-2006 femenil

Nimzay Martínez

Marian Noguera

Emma Serrano

Tania Itzel

Gisela Iduarte

Danira Santiago

Karla Salas

Reyna Castañeda

Kelly Ramírez

Daniela Salas

Isis Barra

Katia Salazar

Ingrid Valencia

Kelly Ruiz

Madai Mata

Categoría 2007-2008 Varonil

Luis Amaro

Eduardo Díaz

Giancarlo Martínez

Gael Flores

Jaime Jiménez

Cesar Curiel

Alexei Carmona

Manuel Pérez

Luis Vázquez

José Facio

Emmanuel Hernández

Jesús Simbrón

Jairy Valencia

Emiliano Benavides

Servando Hernández

Iván Cortés

La Delegación la completan el delegado de rugby Manuel Gabriel Vargas Ramos, y los entrenadores, Aldo Pérez, Edson Martínez, Orlando Pérez, Juan Eduardo Pérez, Juan José Becerra y Jorge Iduarte.

