Rugby de Veracruz con tres categorías a Nacionales.

Selecciones varonil Sub 17 y Sub 19, además de las poderosísimas femeniles.

El pasado fin de semana en la ciudad de Aguascalientes se llevó a cabo el Campeonato Nacional clasificatorio rumbo a los Juegos CONADE 2023 el estado de Veracruz participó con tres selecciones varonil sub 17, varonil sub 19 y las poderosísimas femeniles.

El coach Carlos Macossay dio detalles explicó a detalle lo sucedido, “comenzaremos con la varonil sub 17 el primer juego del primer día se jugó frente a Jalisco y nuestros chicos veracruzanos tuvieron una actuación destacada al ganarle por amplia diferencia al estado de Jalisco, en su segundo encuentro los chiquillos de la 17 dieron cuenta del estado de Guanajuato también por un amplio marcador”.

“Al siguiente día el domingo nuestros chiquitos se enfrentaban al estado sede Aguascalientes donde también supieron sortear a un equipo rápido y con bastante garra y donde el marcador también nos favoreció de una gran manera, ya para el cierre del torneo Nos tocó jugar contra el equipo de Puebla un equipo muy preparado y donde sus divisiones mayores son campeones nacionales y aquí en un juegazo tuvimos el infortunio de perder 19 a 17 solo por una conversión, no nos pudimos llevar el invicto, uno de los jugadores más destacados y que es nuestro jugador de la semana en esta categoría es *Carlos Galindo Pérez* con una gran actuación y a pesar de no ser pateador tuvo que tomar ese puesto además de su rol normal y en menos de dos semanas educó su pie para convertir varios puntos después de los trys una muy destacada actuación de este chico”.

“Vamos ahora con las chicas Super Poderosas como les dice un servidor, ellas no tuvieron un buen inicio se toparon en su primer encuentro con un gran equipo un equipo al que respetamos admiramos y nos queremos mutuamente por las grandes batallas que se han dado sobre todo en femenil y es el estado de Coahuila se perdió apenas por un try”.

“En el segundo encuentro con las chicas un poco nerviosas pues el partido de Coahuila no les favoreció se enfrentaban a un equipo rapidísimo con muchísima garra que es el de la Ciudad de México en ese partido en otro juegazo como suelen ser los partidos de la femenil”.

“Sacaron la victoria por una diferencia apenas de tres puntos ganando 17 a 14, el día domingo las chicas tenían que enfrentar a las bicampeonas nacionales, con los nervios por todo lo alto, pero eso sí con el coraje, honor y gloria que caracteriza a nuestras guerreras Veracruzanas sacaron el empate lo cual les permitió por el puntaje clasificarse a las finales de la CONADE 2023 muy contentos estábamos todos, de esa manera podrían el próximo partido rankearse en una mejor posición y les tocó jugar contra el estado de México donde ya crecidas jugando libres, jugando sueltas, jugando ya con mucha confianza dieron cuenta de las chicas del estado de México por un voluminoso marcador de 37 a 0 donde nuestra jugadora más valiosa del torneo y la jugadora de la semana es *Jimena penichet Ortiz*”.

LOS DE LA SUB 20.

“Cómo nos ponen a sufrir estos chicos de la sub 20 les encanta hacerla de emoción, les toca el grupo de la muerte nada más y nada menos contra equipos de súper alto nivel el estado de Nuevo León y el Estado de México, primero contra el estado de México dieron una gran pelea, pero como siempre los primeros partidos no se logran conectar de inmediato y se conectaron hasta el segundo tiempo, pero ya no alcanzó y perdemos con un marcador de 33 a 14 con los chicos Del estado de México chicos muy amables y y grandes jugadores la verdad”.

“Siguiente partido estado de Nuevo León sabíamos que era un partido físico altamente competitivo y de golpes fuertes, los chicos de Veracruz pudieron aguantar el primer tiempo con un marcador de dos a uno me refiero a los trys pero en el segundo tiempo nuestros chicos se cansaron y el estado de Nuevo León abrió el marcador por 35 a 14”.

“Creíamos que ya no teníamos posibilidades para acceder a la final de CONADE 23 por los números el puntaje etcétera y nos tocó jugar el domingo frente al estado de Guanajuato y Puebla prácticamente nuestros veracruzanos se jugaban el torneo frente a Guanajuato tenían que ganar por un marcador amplio y gracias a que los chicos se pusieron las pilas lo lograron sacando el marcador frente a Guanajuato de 24 a 7 lo que les dio la oportunidad desde ese momento de llegar a un repechaje”.

“En caso de que contra el estado de Puebla campeones nacionales perdiéramos y les cuento que sí perdimos y por un marcador bastante grande perdimos 45 a 7 ante los campeones de Puebla pero por el sistema de juego tuvimos el primer repechaje contra el estado de Querétaro un juegazo de verdad comenzamos perdiendo el primer tiempo por dos anotaciones en el segundo nos recuperamos y anotamos uno más pero faltando solo algunos segundos tuvimos un par de errores graves”:

“Querétaro recuperó la pelota, y terminó anotándonos para ganar el partido por un marcador de 22 a 19 sin embargo por los puntos recibidos y los puntos anotados todavía tuvimos una oportunidad más el juego de la muerte le llamaron, la última oportunidad el todo por el todo y nos encontramos ante los amigos de la Ciudad de México coaches que se conocen desde hace mucho tiempo que jugaron en los mismos clubes en la Ciudad de México amigos de un servidor y que hay una aprecio y una amistad muy grande, un juego físico durísimo pero aquí sí la verdad me quito el sombrero y me pongo de pie como dicen por ahí con los chicos veracruzanos que sacaron todo el amor toda la pasión y pudieron derrotar por 33 a 14 a la Ciudad de México y acceder con el último boleto a los juegos juveniles CONADE 2023 donde *Enrique Arredondo Elías* pasa a ser el mejor jugador de la semana y el mejor jugador de este último encuentro contra la Ciudad de México donde lo dio todo y pudo anotar en varias ocasiones”.

“El rugby no se puede jugar solo y aunque tenemos jugadores más valiosos y jugadores de la semana no podemos olvidar a jugadores destacadísimos como Edgar de Santos Piña, Yuleisy peña, José Juan moreno, jugadores muy importantes para el desarrollo de nuestras juveniles Felicidades a todos ellos. Un fin de semana extraordinario un fin de semana de mucho amor, un fin de semana llenos de gloria”.

