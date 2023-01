Jehú Chiapas: “Nos da temor no estar al nivel”.

El mexicano del Salamanca señaló que Europa no es como hacen creer y que sí hay oportunidades para los mexicanos.

En Salamanca donde el veracruzano Jehú Chiapas, exfutbolista de equipos como Pumas y Veracruz, terminó su carrera y logró el Ascenso a la Segunda División del futbol español.

En entrevista para TUDN, decidió quedarse en España, pero ahora para buscar suerte como entrenador y fue el Salmantino quien le dio la confianza, antes de volver al Salamanca.

“Yo creo que es a veces a los mexicanos nos da temor creer que no estamos al nivel necesario. Saliendo de México, viniendo a Europa, independientemente de la categoría, encuentras mucha oportunidad. Es claro que no vas a llegar y te van a tener la mesa puesta para que te sientes y dirijas, hay que trabajar y hay que sufrirle un poco, pero de repente creemos que si no juego en México, si no dirijo en México, se me acaba el mundo”.

Chiapas hace hincapié en que se podría haber más mexicanos triunfando en Europa si hubiera menos temor a salir de América.

“Yo creo que la oportunidad siempre existe si uno la busca, pero es verdad que a veces somos muy apegados, somos un poco temerosos en cuanto a salir y demostrar de lo que realmente somos capaces”, añadió.

Aclaró que radicar en España se convirtió en una decisión familiar: ” Si no fuera por mi mujer, ya habríamos regresado a México. Lo vemos como una inversión que estamos haciendo, no solo en el tema deportivo y de carrera, sino en la calidad de vida para nuestros hijos”.

Finalmente, se encuentran en la quinta posición del Grupo 8 en la Tercera División de España. Cada uno de los 18 grupos que conforman la categoría cuenta con 16 equipos integrantes.

