Agüero le responde a Ibrahimovic.

Zlatan señaló que tras el Mundial Qatar 2022, los argentinos no ganarán nada más.

El futbol en ocasiones tiende a mutar en boxeo, en el que dos contrincantes suben a ring a intercambiar bombazos, como en el caso de Zlatan Ibrahimovic y Argentina representada por Sergio ‘Kun’ Agüero.

El sueco respetó su polémica esencia y lanzó una sonora declaración en la que enalteció a Kylian Mbappé tras perder la final de Qatar 2022, criticó a los argentinos por su comportamiento predijo que los argentinos no ganarán nada más.

Declaró a France Inter en la premier de un filme: “Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él, sino los demás jugadores de Argentina, ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y no se puede respetar”.

Anne Hidalgo avala presencia de atletas rusos en JO

Equipo de futbol en Veracruz se llamaría Bucaneros o Mantarrayas

Ante esto, la respuesta albiceleste no se hizo esperar y vino de la mano de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien en una de sus populares transmisiones en Twitch tundió al sueco.

“Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales”.

Eso no fue todo, pues el ‘Kun’ Agüero reflexionó sobre si lo que realmente motivo a Zlatan Ibrahimovic a hacer su declaración fue envidia a Lionel Messi.

Agüero le responde a Ibrahimovic.

Finalmente, dijo que “quizá te enoje eso: que Messi haya ganado el Mundial. Te duele reconocer que es el mejor del mundo… Somos campeones del mundo, Zlatan, y te quieres matar”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ