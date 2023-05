Espectacular primer Acuatlón del Club Britannia.

Una fiesta deportiva y de convivencia familiar se vivió este sábado

Con nutrida participación de triatletas de diversos clubes del estado se efectuó con un éxito, el Acuatlón Britannia, dijo el titular del comité organizador, Isaac Aguirre Gutiérrez.

Desde temprana hora, este sábado niños y jóvenes triatletas se dieron cita en esta competencia “indoor” realizada en el Club Britannia, ubicado en el municipio de Boca del Río.

“Al principio me sentí normal pero al momento de nadar me sentí cansado, al final lo di todo y quede en primer lugar en mi categoría, mis padres me felicitaron por el primer lugar obtenido. Me gustó el evento porque pude competir con gente de otros municipios”, dijo el competidor infantil, Emmanuel Velásquez Magaña.

“Quedé en primer lugar, estuvo chido, me siento feliz. La única persona que me pudo alcanzar y fue por muy poco que le gané, le dedico mi medalla a mi mamá y a mi hermana, me gusta el triatlón porque son tres cosas, me gusta más correr porque es explosivo”, comentó el ganador en su categoría, Víctor Iván Bucio Lozano.

Ángel Tadeo López Gómez, medalla de plata en la categoría de 9-11 años se dijo contento por su participación en este primer Acuatlón del Club Britannia.

“Me siento cansado y muy contento por mi medalla ganada, me gusta mucho correr porque soy bueno, le dedico mi medalla a mi mamá. Seguiré entrenando porque deseo ganar el próximo Astri de Veracruz”, expuso.

El Acuatlón en su primera edición es un proyecto e iniciativa emanada de Isaac Aguirre Gutiérrez y la escuela de Triatlón del Britannia Get Started denominada TRIPUERTO.

De los equipos participantes, asistieron clubes de Coatzacoalcos y de la capital del estado, acudieron al evento, los niños y jóvenes integrantes del equipo de Triatlón de los Halcones UV.

Las instalaciones del Club Britannia, la pista de trote y la alberca semiolímpica fueron testigos de la energía, tenacidad y las ganas que pusieron cada uno de los participantes de este Acuatlón 2023.

El comité organizador del Acuatlón Britannia agradece el respaldo y apoyo de sus patrocinadores: Laboratorio Lidera, Hotel Hilton Garden Inn, Honcler, Al Comal, Universidad CEULVER, Go Bikes, Hotel Bello, La PIETRA, AGUACHILERÍA San Blas, Transer Nave Forwarding y DivDent.

