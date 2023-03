¿Es Elon Musk una pesadilla de liderazgo?.

PUNTOS CLAVE

Si bien Elon Musk ha sido un empresario exitoso, su comportamiento dictatorial sugiere que no es un “buen” líder.

Un buen liderazgo es algo más que el éxito. Los buenos líderes desarrollan a sus seguidores y los tratan con respeto y dignidad.

Los líderes exitosos que se portan mal y hieren en lugar de ayudar a aquellos a quienes lideran no deben ser modelos a seguir de liderazgo.

Hace varios años, escribí un artículo aquí titulado “ Por qué Steve Jobs es una pesadilla de liderazgo. Lo escribí pensando en mis estudiantes universitarios porque, en ese momento, Jobs, el CEO de Apple, era uno de los líderes más populares y exitosos del mundo. Como tal, muchos de mis alumnos lo admiraban. Ese era el problema, porque por más exitoso que fuera Steve Jobs, a veces podía ser un tirano: hacía berrinches, menospreciaba a los empleados, mostraba arrogancia y supuestamente se atribuía el mérito de las ideas de otros. El mensaje era: está bien comportarse mal con los demás siempre y cuando tengas éxito. El fin justifica los medios.

Pero eso está completamente mal.

No es suficiente que un líder tenga éxito. Más allá del éxito, un buen líder necesita desarrollar seguidores, aumentar su confianza y sentido de eficacia, y tratarlos con respeto. Los mejores líderes son modelos positivos para sus seguidores, que demuestran un comportamiento positivo y ético y dan crédito donde se debe.

Entonces, ¿qué pasa con Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX y, más recientemente, Twitter?

Uno de mis lectores me escribió recientemente después de ver mi publicación de Steve Jobs y dijo: “ Trabajo en el sector tecnológico y en tecnología es imposible exagerar el nivel de influencia que tiene Elon Musk. Para algunos de mis amigos más jóvenes, él es como un Dios. Continuó diciendo que incluso sus líderes admiran a Musk y buscan emular su comportamiento.

Seamos claros: Elon Musk ha tenido mucho éxito con sus empresas (aunque habrá que ver lo de Twitter). Sin embargo, el comportamiento de Musk es dictatorial: despedir a decenas de empleados de Twitter, atribuirse el mérito de los logros de otros y, más recientemente, menospreciar a un empleado discapacitado (entre otras fechorías). De nuevo, como en el caso de Jobs, no basta con tener éxito. Un verdadero y buen líder también necesita alentar y desarrollar seguidores, comportarse de manera ejemplar y ética (porque, después de todo, los líderes de alto nivel son modelos a seguir) y tratar a las personas con dignidad y respeto.

Pero no tienes que creer en mi palabra. El pasado fin de semana organizamos una conferencia sobre el buen y el mal liderazgo . Expertos de todo el mundo vinieron a discutir todo el “espectro” de liderazgo, desde virtuoso hasta destructivo. Elon Musk fue mencionado muchas veces como uno de los malos ejemplos por las mismas razones descritas anteriormente.

Entonces, ¿por qué digo que los líderes empresariales como Elon Musk y Steve Jobs son “pesadillas”? Porque solo su éxito lleva a las personas a creer que son “buenos” líderes, modelos a seguir para ser emulados. Pero el éxito por sí solo no hace a un buen líder. Como alguien que enseña liderazgo a adultos jóvenes, la idea de que mis alumnos idolatrarían y (Dios no lo quiera) seguirían los pasos de líderes como Elon Musk es lo que me quita el sueño.

Entonces, ¿quiénes son los líderes que tuvieron o tienen mucho éxito, pero que también tenían buen carácter y desarrollaron seguidores? ¿Qué tal Walt Disney, Warren Buffet, Reshma Saujani, Indra Nooyi, Charles Clinton Spaulding u Oprah Winfrey? Hay muchos líderes empresariales eficaces y éticos que son mejores modelos a seguir que Jobs o Musk.

Fuente: Ronald E. Riggio, Doctor en Filosofía. , es profesor Henry R. Kravis de Liderazgo y Psicología Organizacional en Claremont McKenna College.

