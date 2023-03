Luis Márquez ya suelta el brazo en el Beto Ávila.

“La boda del huitlacoche” ya suena en el bullpen del Estadio Beto Ávila, con la llegada de Luis Márquez a la pretemporada de El Águila de Veracruz.

El lanzador sonorense Luis Márquez fue la novedad en el décimo día de pretemporada del equipo y se puso bajo la disposición del mánager Matías Carrillo y del cuerpo técnico.

En el 2022, Luis Márquez con “El Glorioso” tuvo con un récord de 9-1 y una efectividad de 2.38, argumentos con los que logró mayoría de votos y ganó la designación de “Novato del año 2022” de la Liga Mexicana de Beisbol, “Zurdito” se metió a la historia como el séptimo jugador de El Águila en lograr esta designación.

“Me siento muy contento, agradecido con Dios, con mi familia, con mi esposa, mis papás que siempre me están apoyando y darte cuenta de todo lo que uno luchó para estar en este momento y agradecido por esas grandes recompensas que nos da”, comentó el lanzador.

“Zurdito” como también conocen al serpentinero, vivirá su tercera temporada con El Águila, cargado de nuevos retos, después de vivir su primera experiencia de jugar Serie del Caribe.

“Venimos con la misma mentalidad, de venir a aportar nuestro granito de arena para sacar esas victorias y luchar juntos por el campeonato, es la meta que uno se propone siempre.

“Trabajamos como siempre en mejorar la secuencia, nuestro comando, situaciones de pitcheo con bateadores (…) estar a la disposición del mánager y del cuerpo técnico donde me quieran ocupar”, destacó el sonorense.

Para el serpentinero, en su corta experiencia en el beisbol, ha tenido grandes coaches de pitcheo tanto en verano como invierno y ahora buscará aprovechar al máximo la experiencia de Martín Enríquez, y del exGrandes Ligas, Esteban Loaiza, además de ser dirigido por el inmortal del beisbol mexicano, Matías Carrillo.

“Nos va a ir bien, son grandes personas con gran experiencia, nos van a ayudar bastante y estar en disposición de ellos.

“Será la primera vez que esté bajo la disposición de Matías Carrillo, es un gran mánager y aprender de ellos, tratar de sacar las victorias”, puntualizó el relevista.

La canción de “La boda del huitlacoche” se convirtió en un sello cada que el lanzador venía del bullpen para entrar en acción en la lomita, Márquez agradeció el apoyo de la afición en todo momento.

“La verdad no me imaginaba, estoy muy agradecido con la afición por todo su apoyo y me siento muy bonito ver ese apoyo, esas menciones en Instagram con esa canción y seguir con ello, que ya es parte de uno”, sentenció el relevista zurdo.

El Águila de Veracruz tendrá su segundo juego de pretemporada en el municipio de Sochiapa, en el estadio Municipal a las 13:00 horas contra la selección de Sochiapa.

