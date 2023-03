El Cardonal Diamante, diseño de Tiger Woods.

Diamante resort en Los Cabos será la nueva sede del evento anual del FedExCup

El PGA TOUR y World Wide Technology (WWT), una compañía global de soluciones tecnológicas de $17 mil millones de dólares, anunciaron que el World Wide Technology Championship 2023, evento anual del FedExCup, se jugará este otoño en el campo de golf El Cardonal, ubicado en Diamante Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Inaugurado en 2014, El Cardonal es el primer campo de golf diseñado por el 82 veces ganador del PGA TOUR Tiger Woods y TGR Design.

“Estamos muy emocionados por seguir fortaleciendo nuestra relación con World Wide Technology mientras continuamos impulsando el desarrollando y el crecimiento de nuestro deporte en México y Latinoamérica”, dijo Tyler Dennis, EVP y Presidente del PGA TOUR. “El apoyo de World Wide Technology, aunado a un campo de golf de campeonato diseñado por Tiger Woods, asegurará que el calendario de otoño del PGA TOUR continúe ofreciendo momentos de drama y entretenimiento”.

El field del World Wide Technology Championship estará integrado por 132 jugadores quienes competirán por 500 puntos FedExCup. Después de los Playoffs del FedExCup, que concluyen en agosto en el TOUR Championship, los eventos de otoño finalizarán el top-125 elegible para la próxima temporada del FedExCup que comienza en enero.

“World Wide Technology Championship se enorgullece de exhibir el mejor talento del golf mientras destaca el liderazgo, la innovación tecnológica y la diversidad en un esfuerzo por crear un impacto positivo en las comunidades de México y el resto del mundo”, dijo Jim Kavanaugh, CEO y Cofundador de World Wide Technology. “En conjunto con el PGA TOUR, nuestro nuevo anfitrión Diamante y la región de los Cabos, continuaremos en el 2023 con esa misión, y estamos seguros de que nuestros

clientes, socios y todos los que vengan a disfrutar del torneo en nuestra nueva sede tendrán una experiencia increíble”, comentó.

Este campo de golf Par 72 con 7,300 yardas es un trazo de Woods donde observamos en su diseño la influencia de los campos del sur de California donde creció, que ofrece a los jugadores espectaculares vistas del océano Pacífico y varias opciones de tiro en cada hoyo.

Diamante es un resort privado ubicado en la costa de Los Cabos, en Baja California Sur. Además del campo de golf El Cardonal diseñado por Woods, Diamante cuenta con el campo de golf The Dunes Course, diseñado por Davis Love III, así como el Oasis Short Course, de 12 hoyos par 3 diseñado por TGR.

“Nos sentimos honrados y emocionados por la oportunidad de mostrar al mundo el gran destino de golf en qué se ha convertido Los Cabos”, dijo Ken Jowdy, CEO de Legacy Properties y desarrollador de Diamante. “Ser sede del World Wide Technology Championship tendrá un increíble impacto en Los Cabos y traerá una exposición sin igual a nuestro destino. Estamos agradecidos con World Wide Technology y el PGA TOUR por traer este evento de clase mundial a Diamante”, agregó.

World Wide Technology Championship es uno de dos eventos del FedExCup en México, junto con el Mexico Open at Vidanta. El PGA TOUR ha visitado el país cada año desde 2007, cuando se jugó este evento por primera vez lo cual fue el primer torneo oficial del PGA TOUR celebrado fuera de Estados Unidos o Canadá.

“Desde su fundación en 2007, el World Wide Technology Championship ha tenido un impacto inmensurable en el crecimiento del juego de golf en México y Latinoamérica “, dijo Joe Mazzeo, Director del Torneo y Vicepresidente de Golf & Events de Wasserman. “Estamos emocionados de continuar construyendo sobre esa misión ahora en Diamante gracias al apoyo y liderazgo de World Wide Technology. Produciremos un evento de primer nivel para nuestros aficionados en todo México y mostrar al mundo el increíble destino que es Los Cabos”.

Las cuatro rondas del World Wide Technology Championship 2023 a celebrarse del 2 al 5 de noviembre 2023 serán transmitidas en vivo por Golf Channel en Estados Unidos y por Golf Channel Latin America en México y Latinoamérica. Russell Henley de los Estados Unidos es el campeón defensor del torneo después de alzar el trofeo en 2022.

