‘EL AMOR ES LA MEJOR MEDICINA’, de la Dra. Carmen S. Alegría (2023). Tres décadas como médico de urgencia, vocación sanadora desde que tuvo cuatro años, cursos de PNL, EMDR, Análisis Transaccional, Mindfulness, Inteligencia Emocional, etc. Prólogo de la Dra. Luján Comas (experta en ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte, 32 años médico en el Hospital Vall d’Hebron), a la que presentó la autora nuestra amiga común Belinda Washington; epílogo de María Jesús Álava Reyes, también gran amiga. Dedicatoria a sus padres (“que me inculcaron el valor de ser buena persona y me alentaron con Amor a cumplir mis sueños”), a sus hermanos, fuente de inspiración, a su esposo (“que me ha regalado momentos colmados de Sabiduría y de ternura y me contagia su pasión por continuar aprendiendo cada día”).

La autora divide el libro en 12 temas, 12 causas:

físico interno”, Norman Cousins), concluir tareas pendientes, avanzar hacia una meta, el ejercicio físico, la relajación, la meditación, el sueño reparador, recibir caricias, besos y abrazos, los paseos por la naturaleza, las relaciones sexuales y el baile. También los alimentos: más capsaicina, menos gluten. Humildad. “Donde hay Humildad, hay Sabiduría” (Salomón). “Donde no puede llegar el saber, siempre llega el Amor” (Gregorio Marañón). Carmen nos receta pedir disculpas, olvidarnos de querer tener razón a todas horas, agradecer con el corazón. Cortito y al pie. Serenidad. Visualización (soñar [email protected] con propósito), ondas cerebrales, Sistema Nervioso Autónomo. Carmen Alegría describe la fisiología de la calma y el Síndrome general de adaptación al estrés. Coherencia cardiaca, comunicación entre corazón y mente. ¿Cómo influye en la salud? Por prescripción facultativa: emoción, atención y respiración. “La combinación formidable entre una buena cabeza y un buen corazón” (Nelson Mandela). El poder curativo del perdón. La ira es una emoción básica, universal. Cuando el enfado es patológico, el cuerpo sufre. Debemos aprender a perdonar “por el bien de nuestras glándulas suprarrenales”. El perdón es un acto de voluntad, de inteligencia. Empatía. Neuronas espejo, autismo. “La empatía es escuchar, retener el juicio y comunicar ese mensaje increíble sanador de que no estás [email protected]” (Brené Brown). Meditación. “La vida sólo está disponible en el presente” (Thich Naht Hanh). Meditar como técnica y como actitud. El mindfulness, “chaleco salvavidas de la inteligencia emocional” (Daniel Goleman). Atención, presente, intención y aceptación. Prácticas que reducen patologías y presentan grandes beneficios. Desde los cuentos tibetanos al “cántico espiritual” de san Juan de la Cruz. Gratitud. “Cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente” (Lionel Hampton). La Dra. Alegría nos presenta la neurobiología de la gratitud y nos presenta, por prescripción facultativa, cómo convertirla en un hábito cotidiano. Muerte. Cómo despedir a un ser querido, cómo afrontar la pérdida. “La muerte no es la extinción de la luz, es sólo apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer” (Rabindranath Tagore). Amor. “A veces no necesitamos que alguien nos arregle, sólo necesitamos que alguien nos quiera mientras nos arreglamos [email protected] [email protected]” (Julio Cortázar). Así de cerca. El poder curativo de un abrazo, el efecto de la oxitocina.

Un libro espléndido, enormemente útil y práctico. Porque el Amor es la mejor medicina.

