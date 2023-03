Triple empate en el liderato la V Copa Prissa.

Con un score de 138 golpes, seis bajo par, los mexicanos Carlos Ortiz, Cristian Romero y Gilberto Peña encabezan la V Copa Prissa presentada por Maestro Dobel Tequila, sexta etapa de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

El integrante del LIV Golf Carlos Ortiz, firmó una segunda tarjeta de 66 golpes, por lo que ascendió del sitio 19 al primero de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos y que finalizará mañana en las instalaciones del Club Campestre de Puebla.

Ortiz campeón del Houston Open del PGA Tour en 2020, tuvo la oportunidad de colocarse como líder único del torneo, sin embargo falló un putt corto por lo que registró bogey en el hoyo 18. Por su parte Cristian Romero, un veterano de la GGPM buscará mañana su primera victoria en la justa avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR).

Cristian Romero

Acción del Selectivo Estatal de Breaking Veracruz

Veracruzanos a nacional en sillas de ruedas y amputados

“Me sentí bastante bien, le pegué muy sólido que es lo importante, no me metí en problemas y no me desesperé lo que me ayudó mucho sobre todo al inicio. Al final de cuentas es un excelente resultado, para mi será un honor salir en el último grupo con Carlos Ortiz, espero que se me den las cosas”, dijo Cristian “Grillo” Romero.

Isidro Benítez

Empatados en la cuarta posición con marcador de 139, cinco menos se encuentran empatados los mexicanos José Octavio González, Juan Carlos Serrano, Sebastián Vázquez, el campeón defensor Isidro Benítez y el guatemalteco José Rolz. “Fue una ronda complicada ya que el aire afectó un poco, sin embargo, mañana habrá que ser paciente para poder tener un buen cierre de torneo”, aseveró Sebastián Vázquez, campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2016.

Sebastián Vázquez

El también integrante del LIV Golf el colombiano Sebastián Muñoz, no pasó el corte, en tanto que el mejor amateur es el mexicano Alejandro Madariaga, sitio 14 con un acumulado de 141 impactos, tres menos.

Gilberto Peña

