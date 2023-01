CR7 rompe relación con su agente Jorge Mendes.

Medios en Portugal señalan motivos de la ruptura entre CR7 y su representante de casi toda la vida.

Cristiano Ronaldo, nuevo jugador del Al-Nassr, rompió su relación con Jorge Mendes, su representante de casi toda la vida, según dieron a conocer medios portugueses.

Ambos llevaban prácticamente una relación padre-hijo y que fue reconocida como tal por ambas partes en más de una ocasión pero ahora, tanto el Diario Público como el Diario Récord, ambos de Portugal, señalaron diferencias que terminaron una relación de más de 20 años.

Cristiano Ronaldo no estuvo a gusto con su carrera desde que el Manchester United no clasificó a la Champions League de la presente temporada y pidió a Mendes buscar otro equipo en la élite de Europa, algo que no sucedió y que irritó al propio CR7.

Denuncian a Dani Alves por agresión sexual

Víctor Guzmán con Chivas: “Se viene a ganar títulos”

Las altas pretensiones de Cristiano Ronaldo y el hecho de criticar al United y a su técnico Erik ten Hag tampoco cayeron bien en Jorge Mendes quien incluso fue apartado de la negociación para llegar al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Ambos se habrían dicho también algunas frases incómodas según refieren los citados medios por lo que la relación se desplomó desde aquellas diferencias originadas en el Manchester United.

CR7 rompe relación con su agente Jorge Mendes.

Finalmente, Jorge Mendes era agente de Cristiano Ronaldo desde que CR7 salió del Sporting de Lisboa para enrolarse por primera vez con los ‘Red Devils’ a inicios de su carrera.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ