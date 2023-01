Víctor Guzmán con Chivas: “Se viene a ganar títulos”.

Portará el dorsal 5 mientras que Daniel Ríos usará el mítico ‘9’ del Rebaño.

Chivas presentó oficialmente a sus dos flamantes refuerzos de cara al Clausura 2023 de la Liga MX, el primero en la era de Fernando Hierro como director deportivo: el mediocampista Víctor Guzmán y el delantero Daniel Ríos.

Tras recibir sus respectivos dorsales, Guzmán llevará el ‘5’ y Ríos portará el emblemático ‘9’, el Pocho lanzó un lapidario mensaje de lo que se necesita para ser refuerzo de un club del tamaño del Guadalajara.

“Las expectativas me las gané, vengo de jugar una Final y trato de transmitirlo con mis compañeros, la gloria es lo máximo en el futbol y qué mejor que ganarlo con esta institución, aquí se viene a ganar títulos: si no, no somos jugadores para esta institución. Sabemos que la expectativa está muy alta y si estamos en un equipo tan privilegiado como es Chivas, así va a ser cada partido” sentenció.

Ser el hombre que porte el dorsal que lució durante mucho tiempo Omar Bravo, quien terminó por convertirse en el máximo anotador en la historia del Guadalajara, es una tremenda prueba para Daniel Ríos.

No obstante, el recién desempacado de la MLS pero canterano al fin de los Rojiblancos, señaló que el tener la oportunidad de brillar con el Rebaño Sagrado es algo que siempre buscó y por lo que trabajó.

“Siempre dejé la puerta abierta, trabajé duro para regresar y tener la oportunidad de jugar en este equipo tan grande. Hubo charlas desde hace algún tiempo, pero en concreto se dio en poco tiempo. Estoy muy contento de estar acá, con la responsabilidad y el compromiso de estar en Chivas y la mentalidad que venimos a buscar campeonatos”, puntualizó.

Amaury Vergara, presidente de Chivas dio la bienvenida a los dos nuevos futbolistas que buscan apuntalar la plantilla del Guadalajara para encarar con garantías el Clausura 2023 de la Liga MX.

Vergara señaló cuales son los aspectos clave en los que la directiva del Rebaño, encabezada por Fernando Hierro, se fija para decidir qué jugadores fichar, tal y como sucedió con Víctor ‘Pocho’ Guzmán y Daniel Ríos.

“Estamos emocionados por la presentación de nuestros refuerzos. Quiero reiterar y recordar los criterios que usamos: el primero es el deportivo que presenta el proyecto y los siguientes para el futuro; el segundo es el perfil del jugador, es importante que la familia rojiblanca lo entienda, del compromiso, del peso de la camiseta, carácter, mentalidad ganadora y son factores importantes; lo tercero es la viabilidad que sea congruencia y un escenario real para la industria del futbol mexicano” detalló.

Finalmente, Chivas debuta en el Clausura 2023 de la Liga MX el próximo sábado 7 de enero, cuando se meta al campo del estadio BBVA para desafiar a los Rayados de Monterrey de Víctor Manuel Vucetich.

