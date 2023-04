Aguilucho con problemas de motor.

Se disputó la primera fecha de la temporada 2023 del Campeonato Fórmula Ford Vintage sobre el circuito de Gran Premio (4.256 km) del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero para Alejandro Aguilar “Aguilucho” no resultó como esperaba porque tuvo problemas de motor en su monoplaza.

Fue una situación incómoda para el ex campeón de los Súper Turismos Alejando Aguilar, quien no está acostumbrado a rodar atrás y dijo: “Desde que salí a la pista, el coche presentó problemas. Para esta carrera, se intentó corregir las fallas de la fuente de poder que había tenido la carrera anterior, y simplemente se agravaron. Lo que se esperaba solucionar, no quedó bien”.

Córdoba FC cae ante UGM y finaliza participación

Susana Hernández motivada por su preselección

“Había estado dando problemas el motor que venía en el coche cuando lo compré, en la carrera del año pasado se sobrecalentó y en esta ocasión, desde las primeras sesiones no anduvo bien. En la primera carrera sólo completé seis vueltas y noté que el motor seguía bajo de potencia, la presión se fue al suelo y la temperatura aumentó. Así que me tuve que retirar. Para la segunda carrera ya no salimos”, aseguró el piloto del auto No. 2 de Kemm Racing.

“Se tendrá que hacer un motor nuevo. Es una pena porque se trabajó mucho en el auto y yo entrené en Querétaro con miras a esta competencia. Esperaba hacer un buen papel ya que el circuito lo conozco muy bien y hemos tenido éxito ahí. En fin, tendremos que esperar a la siguiente carrera para tener un mejor motor que nos permita hacer un buen papel”, concluyó el popular Aguilucho.

Aguilucho con problemas de motor.

La segunda fecha del Campeonato Fórmula Ford Vintage se llevará a cabo en el Autódromo EcoCentro en Querétaro el 19 de mayo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ