Abdi Xicoténcatl: No nos podemos confiar.

Abdi Xicoténcatl, reconoció que la serie que sostendrán este jueves y viernes será complicado sobre todo jugando en calidad de visitantes “Freseras es un equipo que ha venido de menos a más; no va a ser un equipo fácil y más porque vamos a su casa. No nos podemos confiar y vamos a ir a sacar las dos victorias”.

Señaló que al equipo le vinieron bien estos días de poca actividad por el Juego de Estrellas Femenil “ya que necesitábamos un descanso, tanto físico como mental”.

2Queremos mejorar como equipo e individualmente y estamos listas para el trabajo que viene; sabemos que no va a ser fácil, vienen todavía 10 partidos en poco tiempo y la carga sigue siendo mucha, pero vamos a ir integrando a las jugadoras que lleguen, les agradecemos a las que ya no están y esperemos que pronto nos complementemos. Vamos a salir a dar lo mejor de nosotros como cada partido”.

Finalmente, la movedora de las Rojas habló de la experiencia que vivió al ser convocada al Primer Juegos de Estrellas Femenil donde jugó para el equipo Caliente.Mx coronándose campeona además de ocupar el segundo lugar en la competencia de Tiro de 3 “es increíble saber que hicimos historia no sólo en la liga sino en el basquetbol femenil; la verdad es que la experiencia estuvo increíble. No me lo esperaba, pero llegar a la final fue algo muy padre. Me hubiera gustado ganar, claro, pero con el segundo lugar tengo”.

