Israel Zermeño: “Creo en el talento nacional”.

Tras unos días de poca actividad debido al Juego de Estrellas Femenil de la Liga Sisnova, las Rojas de Veracruz regresan a sus fuertes entrenamientos pues ya tienen en puerta una gira más de la Temporada 2023 enfrentando el 15 y 16 del presente mes a Freseras, duelo para el cual viajan este martes hacia el estado de Guanajuato.

El entrenamiento del lunes fue en dos sesiones. Al mediodía con trabajo individual y por la tarde-noche ya más específico enfocados en el rival en turno, martes por la tarde-nohe, para después viajar a Irapuato.

Israel Zermeño, entrenador de las Rojas, habló de las Freseras, rival del cual dijo “merece todo el respeto; será complicado enfrentarlas; “no podemos confiarnos porque son equipos que cuando salen a la cancha salen a matar, salen a dar todo, son peligrosos. Es un equipo combatiente y hay que respetar a los rivales; será un rival complicado, y sobre todo en su casa”.

Después de su última serie, ante Libertadoras con la cual el equipo ligó cuatro derrotas en forma consecutiva, el hidrocálido señaló que su equipo está en estos momentos “recuperándose, creo que esa es la palabra; tenemos muchas bajas por el tema de lesiones. También tenemos bajas por rendimiento y tuvimos que mover algunas piezas a media temporada, pero los que más me duelen son los del tema de lesiones. Estamos tratando de recuperar al equipo y que estén los elementos que tendrán que venir a ayudarnos, sobre todo por las bajas de lesiones”.

Zermeño Cisneros reconoció que pese a que “tuvimos la mala fortuna de perder cuatro juegos seguidos; yo creo que los últimos dos fueron circunstanciales”, el desempeño de su equipo ha sido bueno. Además, señaló que debieron haber ganado la serie ante Libertadoras “es la serie que más me puede doler en esta primera mitad y vamos a tratar de reponer eso en esta segunda parte”.

En ese partido ante Libertadoras, Israel Zermeño llegó a tener a cuatro mexicanas juntas en la duela “eso ha pasado en varios partidos. Pasó en el segundo partido ante Xalapa, en la remontada, fue jugando con cuatro mexicanas; también ante Plateras. Y no es porque lo haga a propósito al final las chicas te dan lo que te están dando y el compromiso que muestran Abdi, Alexia, Bego, Melina; además, es parte de nosotros, los entrenadores, saber cómo ir introduciendo a las jugadoras a la rotación”.

Y este hecho convierte a las Rojas de Veracruz de los pocos, si no es que el único, equipo que utiliza más mexicanas en su rotación “ese comentario me lo han hecho muchos; que soy el único entrenador que está jugando realmente con mexicanas; sobre todo la cantidad de minutos que están teniendo. Creo que sí nos podemos convertir en el equipo que realmente tiene una rotación de mexicanas. Creo que esto es parte del desarrollo para ellas porque si no entonces de qué les va a servir estar compitiendo en una liga tan fuerte si no pisamos la cancha”.

“Y, bueno, yo he trabajado con Selecciones Nacionales por muchos años; he trabajado en categorías formativas tanto con hombres como con mujeres y yo me siento responsable de dar ese desarrollo y al final yo creo en el talento nacional; y si lo tengo le voy a dar la oportunidad”, enfatizó.

De cara a la segunda mitad de la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil, Israel Zermeño dice que habrá que hacer algunos cambios “reemplazar ciertas situaciones, ciertas jugadoras, por las cuestiones de lesiones; estamos trabajando mucho en el tema del desarrollo emocional en la cancha. No podemos tener tantos arranques tan malos, porque hemos tenido muchos en la temporada; afortunadamente algunos los hemos remontado, pero no podemos estar así toda la temporada. Hay muy buen ambiente en el equipo, hay muy buen vestidor, son muy buenas niñas, creo que todo mundo se lleva muy bien pero sí tenemos que trabajar en el aspecto emocional y en la toma de decisiones sobre todo en el arranque”

