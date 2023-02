MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO inició con gran triunfo la serie del caribe, venciendo 5 a 4 al trabuco de REPÚBLICA DOMINICANA; en España ganaron REAL MADRID y BARCELONA… En el tenis el abierto de ACAPULCO tendrá cinco de los mejores 10 del mundo… El fútbol mexicano mal y de malas, los resultados SAN LUIS le gana a PUEBLA el pasado jueves, después jugaron NECAXA vs XOLOS, MAZATLÁN y BRAVOS; ayer hubo tres partidos, LEÓN vs PACHUCA, CRUZ AZUL vs TIGRES y SANTOS contra AMÉRICA; hoy domingo jugarán PUMAS vs ATLAS, GUADALAJARA vs QUERÉTARO, MONTERREY vs TOLUCA… 18 y 19 de marzo, MEZQUILA en el estacionamiento del Bolerama… Todos los deportes, y principalmente el Súper Bowl que será el domingo 12 de febrero lo podrás ver en las pantallas panorámicas del restaurante Namik… Un saludo a ANDRÉS ESCALERA, está feliz con sus nietos, MARÍA JULIANA y EMILIO hoy engalanan este CHOCHOLAZO… Nos dimos una vuelta por el complejo habitacional puerto Miliuum, gracias por la invitación a JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO, ahí pude saludar a sus papis CP. ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ –KURI, con ellos el recién casado TITO PÉREZ ACASUSO, están desarrollando importantes proyectos en esta zona conurbada, presentes MANOLO y PACHI ÁLVAREZ CUETO, pude constatar la cantidad veracruzanos que se dedican al ramo inmobiliario, saludos a ELVIRA CHIUNTI, INGRID, IVONNE y CAROLINA ANDERSON AGUILAR, recuerdo con mucho cariño a sus papis BOBY y ADDY ÁGUILAR DE ANDERSON; el proyecto es ya una realidad y está espectacular rumbo al CONCHAL a orilla del Río Jamapa …

Andrés Escalera con sus nietas María, Juliana y Emilio, (abuelo feliz)…

Alberto y Pilar Acasuso de Pérez-Kuri, (matrimonio)…

Gaby Carmona, (profesionista)…

Ana Lorena Ruiz Zurita, (próxima boda)…

Un éxito los festejos en honor a la Virgen de la CANDELARIA, iniciaron desde el 25 de enero, y oficialmente desde el 31, culminarán este 9 de febrero, la cabalgata muy concurrida, el embalse de TOROS polémico como siempre, unos a favor otros en contra por el maltrato animal, así como el paseo de la virgen por el Río de las Mariposas y el concurso de soneros y versadores en su edición 44; vaya a TLACOTALPAN y se divertirá muchísimo, felicitamos al alcalde LUIS MEDINA por apoyar las fiestas, un evento con 246 años de historia y tradición, por allá estuvieron mi querida GORDITA AHUED MALPICA en compañía de JORGE RIVERA; LOLIS y DÉBORA VIVES IÑIGUEZ, saludos a CRISTINA, CHACHO y CARLOS VIVES IÑIGUEZ, con ellos VEVA PÉREZ OSEGUERA, saludos a mi tía MARGARITA MALPICA MARTÍNEZ, así como a sus herederos JOAQUÍN, TITA y MAGUIE MALPICA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos en Novillero Grill ubicados en Costa Verde esquina Mar ADRIATICO, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… GABY CARMONA una joven profesionista amante de los animales, por eso estudió veterinaria… ANA LORENA RUIZ ZURITA múltiples despedidas de soltera por su enlace matrimonial con su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, enhorabuena… En el restaurante Río de la plata los mejores mariscos, les recomiendo el buffet dominical… MARILÚ CHEDRAUI BOLADO de DEL RIVERO feliz y enamorada de su esposo JORGE DEL RIVERO, radican en la capital del país… Muy felicitada por su cumpleaños LUPITA ABASCAL CASTRO, feliz con su galanazo CARLOS CEBALLOS PONCE…

Marilú Chedraui de Del Rivero y Lupita Abascal Castro, (cumpleaños)…

Marilú De La Fuente Rivera, (rostro)…

Amparito González de Rosete con sus nietos, (en su cumpleaños)…

AMPARITO GONZÁLEZ ACOSTA DE ROSETE cumplió años y lo festejó en familia en compañía de sus nietos y de su esposo, el abogado JAIME ROSETE BANDA, saludos a sus herederos JAIME, AMPARITO y GERARDO ROSETE GONZÁLEZ, así como a sus respectivas familias… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA muy guapa, saludos a su familia… Kebagrill, comida libanesa, en plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… KARINA MORALES FIERRO radicando en la capital del estado, una belleza veracruzana que se destaca en el jet set… DANIELA BERISTAIN TERRONES una joven muy activa, saludos a su mami FALITA TERRONES… Muy festejada por su cumpleaños FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, su esposo GUSTAVO CABADA ESCALERA le dio muchas sorpresas… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy GOYO CHEDRAUI BOLADO, MIGUEL REYNAUD, MIGUEL NAVARRA, XIMENA DORANTES, ALFONSA JIMÉNEZ, GISELLE NÚÑEZ, ROSAMARIA ROBERT, PEDRO MANTILLA, VIANEY MEUNIER, TAMARA BARBOSA y MARU LEYCEGUI DE TEJEDA; mañana lo cumplirán ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN, PILAR RAÑA, LUPITA REAL, JANETTE FAIBRE, MERCEDES ALEGRE, ANDRÉS VARGAS DE LA FUENTE, ERICKA BAZÁN, MARIEL TEJEDOR y AARON TERRAZAS; pasado mañana ELENA AGUIRRE, ANGIE INCLÁN, RICARDO GONZÁLEZ CALVO, SAMANTHA PATIÑO, MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, ELOÍSA MAASBERG COLLINOT DE REMES, SILVIA GONZÁLEZ y ALE ATALA, a todos muchas felicidades…. NORTAZO ayer en VERACRUZ que bajó la temperatura, estuvimos a 17 grados la mínima en la madrugada de hoy, manténgase abrigado…

Jorge, Débora y Lolis Vives Iñiguez con Bertha Ahued Malpica, (disfrutando Tlacotalpan)…

Karina Morales Fierro, (espectacular)…

Gustavo y Fabiola Álvarez de Cabada, (de fiesta)…

Daniela Beristain Terrones, (encantadora)…

RAFAEL DELGADO disfrutando las heladas en la madre patria en compañía de su familia… La Curvita ya tiene letrero propio cortesía de CÉSAR VENTA SUÁREZ, saludos a su esposa ANITA, así como a sus herederas GIANINA y CONSTANZA… Un gusto saludar a NICOLÁS y NATALIA PÉREZ ZEPEDA, andaban los vecinitos en bicicleta en compañía de sus papis JUAN BOSCO y JUDITH… Saludos al almirante RAUL PÉREZ VAZQUEZ y a su familia, está realizando excelente trabajo al frente de la Tercera Zona Naval… Vienen los XV AÑOS de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, la misa a las 17 horas en la capilla de El Estero y a las 18 horas el cocktail en Barlovento, ahí mismo la cena y bailongo, nos va a tocar atender junto con la familia ÁLVAREZ LAGUNAS a ALEX BASTERI y su pareja MARIANA OTERO, así como al destacado periodista español ALBERTO PELÁEZ, serán bienvenidos… Murió en Madrid víctima de un paro cardíaco, nuestro buen amigo GERARDO ISLAS MALDONADO, va nuestro pésame para su esposa CLAUDIA WADE e hijos, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz GERARDO, líder nacional del partido político FUERZA POR MÉXICO… RAMÓN ÁLVAREZ FONTAN desarrollando extraordinario trabajo al frente de la SCT delegación Veracruz… El pasado 3 de febrero fue el día del abogado a nivel internacional, enhorabuena y saludos a todos los licenciados en derecho… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli, Namik, Mardel, 1930, Querrevé, La Cata, Miramate, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…