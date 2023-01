MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID venció 3 a 1 al ATLÉTICO DE MADRID en el derby español, y está en semifinales de la copa del REY… Hoy en NFL las finales de la conferencia nacional entre los 49 de SAN FRANCISCO vs las águilas de FILADELFIA, le voy a estos últimos, el partido a las 15 horas, y en la conferencia americana los bengalies de CINCINNATI van contra los jefes de KANSAS CITY, le voy a los felinos, este partido será a las 18:30 se van a poner muy buenos… En la liga MX el pasado jueves jugaron el ATLAS vs SANTOS, el viernes PUEBLA vs MONTERREY, y XOLOS vs PUMAS; el sábado TIGRES vs SAN LUIS, ÁGUILAS vs MAZATLÁN, y JUÁREZ vs CHIVAS; hoy domingo jugarán TOLUCA vs LEÓN, y PACHUCA vs NECAXA; el partido entre QUERÉTARO y NECAXA se jugará el miércoles 29 de marzo, así la jornada 4 del fútbol mexicano… Usted puede disfrutar de su deporte favorito en el restaurante Namik comiendo delicioso, con su pareja, familia y amigos, atención personalizada en primero de mayo a media cuadra del boulevard… Muy buenos comentarios de la boda de TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI y su ahora ya esposo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, la ceremonia civil reunió a lo más selecto de la sociedad porteña, la boda religiosa será el 15 de abril en Guadalajara, Jalisco… MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO ya se encuentra en DUBÁI donde representará a MÉXICO en UNIVERSAL WOMAN, concurso que se realiza por primera vez; inició la concentración ayer 28 de enero y la gran final será el 4 de febrero, suerte y sabremos qué harás un gran papel, estará entre las finalistas…

Tamara Martínez Chiunti de Diez, (guapísima)…

Martha Leticia Suárez Briano, (reina de belleza)…

Thalía Azuara Sánchez, (distinción)…

Juan Pablo y Rosamary Exsome de Castuera, (recién casados)…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novilllero Grill en Mar Adriático esquina COSTA VERDE, y a media cuadra está Moichic renta de vestidos… THALIA AZUARA SÁNCHEZ lució espectacular y elegante en la boda de MARIANA VILLALOBOS y JAIME OLIVA AHUED, eventazo que se realizó en Culiacán, Sinaloa… Otra de las bodas relevantes se efectuó en Monterrey, Nuevo León, se casaron por lo civil ROSAMARY EXSOME y JUAN PABLO CASTUERA, muchos veracruzanos estuvieron presentes, la ceremonia religiosa será el 25 de febrero del año en curso en VERACRUZ… Otra de las bodas más esperadas es la de MAURICIO MUÑOZ y CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, se casan el 25 de mayo en Guadalajara, enhorabuena y saludos a ARTURO CASTAGNE COUTURIER… En el restaurante Río de la Plata excelentes los buffets de domingo y miércoles, ahí encontrarás los mejores mariscos de la región… Un gusto saludar a MARISSA REQUEJO en compañía de su primo FERNANDO, comieron delicioso, saludos a TONA ROJO DE REQUEJO… BEGOÑA RUIZ, saludos a su bonita familia… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ preparando los XV años de su heredera MÍA, serán en Barlovento… MARIELA SANTOS, alvaradeña muy guapa… PAULINA RUIZ MEUNIER de las jóvenes veracruzanas que radican en los Estados Unidos, saludos a sus papis… Kebagrill, comida libanesa en plaza Sol al 2293087986; comida mediterránea en Al Bahía plaza El Dorado… Estuvieron de fiesta en días pasados JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ-ACASUSO, con ellos TITO y MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ ACASUSO, así como su mami PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI, saludos al CP. ALBERTO PÉREZ KURI…

Begoña Ruiz, (bellísima)…

Mariela Santos, (alvaradeña)…

Paulina Ruiz Meunier, (espectacular)…

Paulina Moral Cazarín, (top model)…

De las jóvenes que se destacan en el jet set jarocho PAULINA MORAL CAZARÍN, una modelo natural… De los matrimonios que se destacan en nuestra sociedad son BALTAZAR PAZOS GÓMEZ y VICKY GARCÍA DE PAZOSM se les ve en los grandes eventos CHOCHOLEROS, saludos a su familia, en especial a sus padres BALTAZAR y IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS… Un gustazo saludar a FAUSTO y CHARITO PARRA DE MARTÍNEZ en el cambio de directiva de la COPARMEX, donde tomó protesta MANOLO LIAÑO CARRERA… Un gusto desayunar con mi compañero de escuela RAÚL VELÁZQUEZ, trae nuevos y buenos proyectos en puerta, saludos a su esposa IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ… Los cumpleañeros de hoy son ÁNGELES VELÁZQUEZ, VALERIA GÓMEZ, HILDA BOYLAN y MARIÁN ALMEIDA; mañana lunes ELIANI SARMIENTO, EMIR DE ANDES, AMONET SCHNEIDER, MARISOL MOCTEZUMA, ZARA MARTÍNEZ, ENRIQUE TINAJERO, EDWARD BACCA y NORELLY GONZÁLEZ; el martes JIMMY FLORES, ELIZABETH GROSSO, MAGALI PÉREZ FIGUEROA, LAURA GARRIDO, KARLA GARCÍA, SURY ROJAS, ADRIANA HOMS, ARIDAI GALINDO y MARIFER BRAVO, muchas felicidades… ARTURO ESCALERA ROMAY muy activo en sus redes sociales, sus hijos ya tienen uno 20 FRANCO y su hermana ROSINA 30, les mandamos saludos, el TÍO FALLO ESCALERA pendiente de los CHOCHOLAZOS… En grande serán los festejos por el 120 aniversario del ÁGUILA de VERACRUZ, anunciaron ya al manager de los emplumados, será MATÍAS CARRILLO, un extraordinario pelotero; compre su abono y sea parte de la historia del AGUILA de VERACRUZ… En grande los festejos en Boca del Río por sus 35 años como ciudad, el alcalde JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL estuvo presente, inclusive entregó reconocimientos a los anteriores alcaldes, saludos a su esposa MELINA RIVERA DE DE UNANUE, presidenta del DIF boqueño… Ayer se realizó con mucho éxito la noche de museo en el Museo Naval MÉXICO, se contó con la presencia del grupo musical LOS ESCUALOS, el evento fue organizado por la Tercera Región Naval, saludos al almirante y comandante de esta región naval RAÚL PÉREZ VÁZQUEZ y su esposa ISELA MAYO DE PÉREZ VÁZQUEZ…

Mauricio Muñoz y Claudine Castagne Thomas, (próxima boda)…

Baltazar y Vicky García de Pazos, (matrimonio)…

Fausto y Charito Parra de Martínez, (disfrutando)…

Felicidades para la Dra. Karen Flores por su nuevo título como Máster en Dermatología Estética por la Universidad de Alcalá en España.

La guerra sucia empieza en contra de SERGIO GUTIÉRREZ LUNA al darse cuenta que está tomando tremenda delantera en la carrera gubernamental del estado, el candidato saldrá por encuesta, así lo ha dicho y ratificado el presidente AMLO, las visitas de ADÁN AUGUSTO le han movido el tapete a muchos y comenzaron los golpes bajos que solo los hunden más a ellos mismos; GUTIÉRREZ LUNA está levantado mucho polvo y eso molesta y ensucia a sus detractores… El diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA es querido por la ciudadanía… En los festejos en honor a la Virgen de LA CANDELARIA que arrancan oficialmente el día de hoy, habrá multas y arrestos por 72 horas a las personas que maltraten a los TOROS… DANI ALVES muy complicado que salga de la cárcel el futbolista brasileño… PANKY GARCÍA e IVONNE CABALLERO de visita a la familia en paraíso, Tabasco… Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en BOCA DEL RÍO, pregunten por el complejo de MERIDA, YUCATÁN, excelente opción para invertir… JULEN y PAMELA MOLINA DE REMENTERÍA un feliz matrimonio, saludos a sus herederos BINGEN, IKER, IMANOL y ANDER REMENTERÍA MOLINA… Me di una vuelta por la Curvita y pude saludar a RAFA DELGADO, estaba triste por la derrota del atlético de MADRID en el derby español, mañana sale a la madre patria, le deseamos buen viaje; MANOLO LÓPEZ PARDAVILA estaba presente, así como su cuñado CÉSAR VENTA y el abogado TEO BELLO, con ellos el PATO RUIZ, PANCHO REQUEJO y JURGENS… GONZALO se llamará el tercer heredero de RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, enhorabuena… Para mañana se espera otro frente frío, tenga precaución… El abierto de tenis de AUSTRALIA, uno de los más importantes del mundo, llega a su fin y estarán disputando la final STEFANOS TSITSIPAS y NOVAK DJOKOVIC, va estar buena… El veracruzano MAURICIO BARCELATA se incorporó al equipo de VENGA LA ALEGRÍA de TV AZTECA… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en EL LLAGAR, Río de la Plata, Namik, Mardel, 1930, Querrevé, Deli Deli, La Cata, Miramate, El Estribo Cantina, ojo ahí los puede comprar, no fumar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…