“Hasta Siempre Napoleón”

Nostalgia, emoción y lágrimas fue lo que vivieron los veracruzanos que se dieron cita la noche del pasado sábado en el concierto “Hasta Siempre” de José María Napoleón, quien se despidió de este escenario, luego de más de medio siglo de carrera musical. Fue en el WTC de Boca de Río donde el llamado “Poeta de la Canción” presentó su gira de despedida, quien ante una excelente asistencia realizó un recorrido por sus más grandes éxitos, los cuales fueron coreados por los presentes.

En punto de las 21:30 horas el cantautor apareció en el escenario, siendo recibido con un prolongado aplauso, inmediatamente arrancó el concierto con “De vez en vez” y “Corazón bandido”. Napoleón también cantó “Quisiera”, “Celos”, “Amor de habitación”, “Leña verde” y “30 años”, además de dialogar constantemente con la numerosa asistencia.

En el repertorio musical no pudieron faltar las canciones de su autoría que hiciera éxito José José como “Lo que un día fue no será”, “Y para qué” y “Mientras llueve”, antecediéndole una conmovedora anécdota vivencial con el “Príncipe de la Canción”. Para está presentación en Veracruz, Napoleón invitó a su hijo José María Ru, quien deleitó a los asistentes con tres melodías, una de estas se la compuso a su padre “Tú me enseñaste a volar”.

Al regresar al escenario, Napoleón cantó “Pajarillo”, “Hombre” (a dueto con su hijo), “Eres” y “Vive” para cerrar con broche de oro una memorable noche en la que con lágrimas en los ojos dijo: “Hasta siempre Veracruz”.

Fue sin duda una noche que quedará inmortalizada en la memoria de los veracruzanos gracias a Ocesa e Idevymark, quienes hicieron posible que el tour de despedida de Napoleón llegara al puerto.