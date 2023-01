EN CHARLA CON… Begoña Ibarreche

“La música entra cuando las palabras no son suficiente”

Por: Luis Mont/Colaborador / IG: _luismonnt

Cantante y compositora originaria de la CDMX, Begoña Ibarreche es una joven que ha ido logrando posicionar su talento de manera independiente entre el gusto del público. Desde muy pequeña sabía que la música y los escenarios era lo suyo, por lo que se preparó profesionalmente. Fue al concluir la preparatoria cuando decide desarrollarse en el teatro musical, aunque al principio ella no deseaba ser el foco de atención, ya que se consideraba más como corista o bailarina, pero su talento vocal le permitió lanzar sencillos: “La música siempre estuvo, de mis primeros recuerdos de niña era que jugaba a dar conciertos en mi sala y también viene por mi papá que siempre ha sido muy fan de la música; él hubiera querido estudiarlo y no lo dejaron, pero siempre me contagió ese amor por la música, me enseñó a hacer armonías”.

Begoña ha sido parte de puestas en escena de renombre, compartiendo créditos con grandes figuras del espectáculo, siendo para ella magia, ya que contar historias junto con la música, hacen que el público se envuelva en otro sentido. Luego decide participar en una de las emisiones del reality show “La Voz”, siendo la primera ocasión que pisaba un escenario de manera independiente, logrando cautivar a los coaches y televidentes: “Honestamente cuando llegué no tenía un gramo de seguridad en mi voz, asumí que iba a llegar, iba a cantar, nadie se iba a voltear y me iba a ir a mi casa, pero empecé a cantar y fue hermoso, ya que en el último momento Lupillo Rivera me unió a su team”.

Tras su participación en televisión nacional, comenzó a subir sencillos inéditos y covers a su canal de YouTube, siendo uno de los temas destacados “Haya en Veracruz”, que fue escrito por la cantante en territorio jarocho, ya es dedicada para su novio; a este le siguió el cover de “Hasta la raíz”, tema muy pedido por los fans que siguieron su participación en el concurso, y hoy se encuentra promocionando “Esta va por mí”, escrito por la cantante desde hace varios años, pero en 2022 cuando decidió darla a conocer, canción dedicada a sí misma.

Visita su Instagram @begoiba: “Para este 2023 seguiré desarrollándome en teatro y tengo planeado lanzar mi disco, el cual ya estoy trabajando, así que espérenlo”.