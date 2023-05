EN CHARLA CON… Alann Mora

“A mis 11 años, código fama cambió mi vida radicalmente”

Por: Luis Mont IG:_luismonnt

Originario de Guadalajara, Alann Mora es un cantante del género regional mexicano y conductor de televisión que desde pequeño se vio influenciado por la música. En su familia son apasionados del canto, los instrumentos y esto hizo que despertara en él su talento vocal. Con 11 años de edad, decide probar suerte en el casting del reality Código Fama, y tras ser constante, logró ingresar a la tercera generación de este concurso que lanzó talento a la industria. Desde entonces se ha dado a la tarea de tocar puertas y así abrirse paso en diferentes proyectos: “Vengo de una familia de músicos y desde niño sabía que era a lo que me quería dedicar. Mi abuelo fue mi mayor influencia musical. Código Fama fue mi primera experiencia musical y en las grandes ligas, aunque cabe mencionar que hice dos audiciones antes de la tercera temporada, y no quedaba, pero sin duda hay un antes y un después de esta faceta, y es que mi carrera inició cuando tenía 11 años”.

Su paso por las telenovelas también marcaron su crecimiento profesional, y es que en su momento realizó un personaje en un melodrama infantil que fue transmitido por Televisa. Tras 18 años de trayectoria, el cantante se dice agradecido con el público, ya que gracias a ellos ha logrado escalar y posicionar su nombre entre los exponentes del género regional mexicano. Cabe mencionar que desde su salida del programa de TV, ha pertenecido a importantes agrupaciones, una de ellas fue La Trakalosa de Monterrey, años de aprendizaje al lado de Edwin Luna. Tras su salida, decidió lanzarse como solista y así lograr en poco tiempo posicionar su nombre y sus diferentes sencillos musicales entre el gusto del público “Después de mi salida de la Trakalosa fue como un plus para Alann Mora, ya que era un sueño ser solista, tener mi proyecto, de poderme presentar en lugares en los que siempre he querido estar. Quiero decir que no me arrepiento, al principio sí fue como que una salida dura, pero lo que estoy viviendo actualmente es una de las mejores etapas de mi vida profesional”.

Alann también ha tenido su faceta como conductor en TV, y fue Tv Azteca lugar en donde le brindan la oportunidad para ser parte de elenco que durante los fines de semana daban las noticias más importantes del regional mexicano, esto en el extinto programa “Corazón grupero”.

Hoy en día Alann Mora, es parte del sencillo “Al millón”, en donde colaboró con Razeth y el Burger, tema disponible en todas las plataformas digitales. El cantante invitó a los veracruzanos a seguirlo en su perfil de Instagram @alannmoraoficial, para conocer sus próximos lanzamientos: “Yo manejo mis redes sociales y siempre trato de contestar a todos. Espero pronto estar por veracruzanos para saludar a los lectores de El Dictamen”.