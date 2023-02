Crítica: TERRIFIER 2

En 2016 apareció una película de bajo presupuesto que causó conmoción a aquellos pocos que se animaron a verla, se trata de “Terrifier”, del género de terror, poseedora de las escenas más intensas y gore que te puedas imaginar, la cual no escatimó en crueldad y situaciones desagradables provenientes de su protagonista Art de Clown, interpretado por un tétrico y por momentos cómico David Howard Thornton, y de la que el paso del tiempo la convirtió en una cinta de culto por la promoción boca a boca de gran aceptación que logró. Lo cierto es que debido a lo impactante de sus escenas, esta cinta no es para todo público, en especial para aquellos de estómago débil.

Sin esperarlo, aparece en este 2022 una segunda parte, la cual se estrena en los cines de México, en donde nuestro payaso que no habla, vestido con su traje blanco y negro y que usa un pequeño sombrero de lado, es resucitado por una entidad siniestra, lo que le permite regresar al condado de Miles, donde tiene como objetivo a una adolescente y a su hermano menor del que su padre se suicidó y viven con una madre con la que no tienen la mejor relación, pero el terror llegará a sus vidas en la noche de Halloween cuando este siniestro personaje se haga presente para causar nuevamente estragos y vivir las situaciones más aterradoras que se pueden imaginar, solo que ahora no viene solo, sino que se hace acompañar por una pequeña imaginaria que de igual manera es seguidora de estos atroces acontecimientos.

Hablamos de una secuela directa de la película de 2016, en donde su director Damien Leone se encarga de llevar nuevamente a los extremos todo el toque slasher que será un auténtico festín para los amantes de la sangre y la violencia en cantidad, no dejando de lado la crueldad en algunas de las escenas que continúan ofreciendo ese toque de antaño en su representación “mecánica” alejada de lo digital, ese sadismo cruel donde al parecer nunca existe esperanza para aquellos que estén alrededor de Art the Clown y que de paso nos recuerda a la películas ochenteras por su musicalización.

En cuestión de interpretaciones de las caras nuevas, la pareja de hermanos representada por los actores Lauren LaVera y Elliott Fullam funciona muy bien y viven en carne propia el sufrimiento por tratar de sobrevivir, pero también debemos reconocer que los personajes secundarios son ideales para aportar a la historia y quienes también son sometidos a atroces actos llenos de crueldad extrema; eso sí, muy atentos porque contamos con una escena post créditos extensa en donde nos queda más que claro que tendremos una tercera entrega.