Centro Cultural Inclusivo Danzares invita a su tributo a The Beatles

La fisioterapeuta de profesión con especialidad en danza terapia, Paola Orduña López, platicó con El Dictamen acerca de las actividades que realizan en el Centro Cultural Inclusivo Danzares, “lo que hacemos es la mezcla de mis estudios que es la fisioterapia, con la mezcla de mi pasión que es bailar, desde hace mucho tiempo combino estas dos disciplinas, y lo que hace el centro cultural inclusivo Danzares es brindar las herramientas desde el arte para padecimientos o diagnósticos de autismo, Síndrome de Down, personas sordas, personas de la tercera edad, actualmente tenemos 30 alumnos que forman parte de la academia, y se siguen recibiendo”.

Acerca de sus métodos de trabajo, comentó; “yo trabajo con el método psico-ballet, que es un método cubano en el cual empiezan a realizar la danza terapia con personas y niñas que presentan autismo, estoy certificada en eso, es lo que yo brindo, también pertenecemos a la red nacional de danza terapia, oficialmente somos los únicos en Veracruz que pertenecemos a esa red nacional, estamos muy emocionados porque realmente si somos pioneros”.

En cuanto a los servicios que ofrecen, “tenemos al grupo más fuerte, que está trabajando actualmente como compañía, los conozco desde hace 10 años, es el grupo de vínculo de danza terapéutica, se reúnen los sábados de 10:30 a 12 del día, tengo el grupo de las niñas Danzaritas, son niñas de 3 a 10 años, los miércoles tenemos al grupo del adulto mayor, de cuatro a cinco de la tarde, que es muy padre porque mezclamos todos los ejercicios que yo sé de fisioterapia con la danza, con musicoterapia, con canciones que ellos recuerdan, traen personas, traen objetos importantes, ellos trabajan lo emocional con el arte”.

En su tercer aniversario como academia física, Danzares tendrá un evento muy especial, “estamos muy contentos porque es nuestro tercer aniversario, la academia empezó virtualmente, y posteriormente encontramos un lugar donde hacer todo lo de danza, me da muchísimo gusto que es un proyecto que está en Veracruz, hemos picado piedra desde el inicio, apostado todo por Veracruz para que esta danza terapia se quede aquí, que la gente vea, crea, confíe, que la gente observe el talento de ellos, no desde la discapacidad, sino desde la posibilidad, de la pasión, la entrega, el amor y la responsabilidad, así que haremos un evento en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios el 24 de junio a las seis de la tarde, se ofrecerán aproximadamente 19 coreografías, hechas la mitad por mí que soy la coreógrafa, y la otra mitad hecha por los alumnos, ellos crean sus movimientos, estudian que vamos a presentar, vamos a presentar un tributo a The Beatles, tema que se nos ocurrió como grupo, son canciones que el público conoce, todo el mundo conoce aunque sea una canción de ellos, y lo importante es que ellos hacen toda la función, uno está ahí de apoyo, pero realmente los artistas que lucen ese día son ellos”.

Para los interesados en asistir, “las entradas cuestan 200 pesos y las pueden conseguir aquí en Danzares, que está ubicado en Plaza Donato de Donato Casas (a un costado de Farmacias Guadalajara), o directamente en la taquilla del teatro”.

Para finalizar “los invitamos a que nos acompañen el 24 de junio en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios, es una función llena de emociones, de esfuerzo, de trabajo constante de los alumnos, porque ellos hacen un esfuerzo todos los días para ofrecer un trabajo impecable y es digno de admirar, eso los motiva mucho, y a nosotros también como academia. Esta gran fiesta es nuestro aniversario”.