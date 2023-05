Taste Atlas confirma que México tiene el mejor “platillo de cerdo” del mundo

Este jueves, el ranking gastronómico conocido como “Taste Atlas”, compartió una lista de los lugares con los mejores platillos de carne de cerdo en el mundo, y el país mexicano encabezó la lista con las famosas “carnitas”.

La guía culinaria mediante sus redes sociales, enlistó a los mejores 50 platillos del mundo, preparados con carne de cerdo, entre los que también se encuentra la cochinita pibil en tercer lugar, y el poc chuc en el lugar 37.

Tras obtener una gran puntuación de 4.7, se consideran a las “carnitas” el platillo favorito de esta plataforma, puesto que la votación se basa en un gran número de experiencias; reseñas, opiniones de viajeros y críticos del sector culinario.

Con ello, Taste Atlas, resalta a los mejores 5 restaurantes ubicados en México, para degustar de este frito y delicioso platillo, originario del estado de Michoacán.

1.- Los Panchos, CDMX.

2.- Rincón Tarasco, CDMX.

3.- El Kioskito, CDMX.

4.- Carnitas Los Michoacanos, Los Cabos.

5.- El Peribán- CDMX.

All about the best pork dishes in the world: https://t.co/7q4KMNMZSP pic.twitter.com/WoX8Vbr8ba