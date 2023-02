El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay duda de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se usaba para pasar drogas, esto luego de los señalamientos de un ex policía durante el juicio del ex funcionario Genaro García Luna, donde afirmaba que éste daba la orden para evitar revisiones de mercancías con drogas.

“Eso del aeropuerto no hay duda; se dejaba sin vigilancia el AICM por parte de la Policía Federal”, señaló.

No hay duda, el AICM se usaba para pasar drogas: AMLO

Con respecto al traspaso de operaciones de transporte aéreo de carga, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), aseguró que ya se ha llegado a un acuerdo.

“Ya se logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga. Hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo, ya me enviaron una carta asegurándome que ellos van a apoyar.”, concluyó.

