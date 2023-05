Las carnitas, el mejor platillo de cerdo del mundo según Taste Atlas

La guía culinaria Taste Atlas colocó a las carnitas como el mejor platillo preparado con cerdo del mundo.

En su ranking sobre los “100 platos de cerdo mejor valorados del mundo” las carnitas aparecen en primer lugar, seguido del Pernil y la Cochinita Pibil.

Mientras que el Poc chuc, platillo típico de Yucatán de carne de cerdo fileteada marinada en naranja agria, ocupa el puesto 37 en esta lista.

Cabe destacar que las carnitas más famosas de México son las del estado de Michoacán, que son freídas en su propia manteca y a menudo se comen en tacos, se acompañan con una rica salsa verde.

La Gastronomía Mexicana es de las mejores del mundo y es patrimonio cultura de la humanidad.

