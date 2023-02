El cineasta mexicano Guillermo del Toro gana otro premio BAFTA en su carreta al ser acreedor al premio de la categoría Mejor Película de Animación con su filme Pinocho.

“Quiero agradecer a la Academia no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es un género para niños, sino que es un medio para el arte y creo que la animación debería mantenerse en la conversación”, dijo el mexicano al recibir el premio y ante las ovaciones de todos.

Guillermo del Toro gana premio a Mejor Película Animada

