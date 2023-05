Con el fin de evitar afectaciones en la salud, los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala y el Edomex, dieron a conocer la suspensión de clases en algunos de sus municipios ante la contingencia ambiental provocada por el volcán.

Tras el cambio del Semáforo de Alerta a Amarillo Fase 3, las autoridades del Gobierno de Puebla informaron que se suspenderían clases presenciales en al menos 40 municipios de la entidad; no obstante, tras la intensa y constante actividad del volcán Popocatépetl, distintos estados se sumaron a la modalidad a distancia.

En estos estados se suspendieron clases por actividad del Popocatépetl

El Gobierno de Puebla informó que pese al cambio a Fase 3, la entidad, así como los estados vecinos, se encuentra en estado de Alerta y no de Alarma, por lo que se han implementado las medidas correspondientes en caso de requerir una evacuación; no obstante, las autoridades indicaron que no existe un riesgo mayor para tomar estas medidas hasta el momento.

La SEP apuntó que se mantiene en comunicación permanente con las autoridades educativas de las entidades y municipios afectados, para acordar acciones que garanticen la continuidad de los servicios educativos de educación básica en escuelas públicas y privadas.

Con información de agencias.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ